ACLEでトップ3独占の日本は2位でサウジを追走！ AFCがクラブコンペティション中間ランキングを発表

【国内サッカー Jリーグ ニュース】アジアサッカー連盟（AFC）の「AFC男子クラブコンペティションランキング」が更新。

アジアサッカー連盟（AFC）は23日、「AFC男子クラブコンペティション2025-26シーズン中間ランキング」を発表した。

AFC男子クラブコンペティションランキングはAFC加盟協会のクラブチームによる国際大会成績に基づいた国別の格付けで、今回はAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）、AFCアジアチャンピオンズリーグ2（ACL2）、AFCチャレンジリーグ（ACGL）の最新結果を反映したものになる。

トップはACLEのリーグフェーズを突破したアル・ヒラル、アル・アハリ・サウジ、アル・イテハド、そしてACL2でベスト8入りしたアル・ナスルを擁するサウジアラビアで、「122.195」ポイントを獲得。引き続き首位に立った。

その下に続く日本、韓国、UAEも前回から順位に変動なし。FC町田ゼルビア、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島がトップ3独占でリーグフェーズ突破を決め、ガンバ大阪もACL2で準々決勝に駒を進めた日本は「108.952」ポイントでサウジアラビアを追走している。

また、今回はインドネシアの躍進が著しい結果となり、前回の25位から18位と7ランクアップ。ランキング上位の顔ぶれは次の通り。

■AFC男子クラブコンペティション2025-26シーズン中間ランキング（上位）

1.サウジアラビア　122.195

2.日本　108.952

3.韓国　85.584

4.UAE　74.253

5.イラン　68.918

6.カタール　64.501

７.タイ　58.271

8.中国　49.483

9.オーストラリア　46.678

10.ウズベキスタン　46.658

