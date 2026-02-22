終了間際C大阪に追いつかれた直後…東俊希が劇的勝ち越しゴール！ 広島が開幕公式戦5試合無敗をキープ

明治安田J1百年構想リーグのWAST第3節、セレッソ大阪vsサンフレッチェ広島が22日にヨドコウ桜スタジアムで開催された。

前節のアビスパ福岡戦で今季初白星を掴んだ4位のC大阪。今節に向けては、前節と同様の先発メンバーを起用した。一方の広島はバルトシュ・ガウル新監督の下、開幕から公式戦4試合無敗。J1百年構想リーグでも1勝1PK勝で首位に立っている中、今節では前節のスタメンから松本泰志に代わり、荒木隼人が先発入りした。

序盤から白熱ムードが漂う中、広島がやや優勢に試合を進めていく。すると22分、中盤で川辺駿が打開したところから、最後はボックス左浅い位置でパスを受けた小原基樹がコントロールショット。ゴール右隅を捉え、先制点かと思われたが、素早くゴールカバーに入った大畑歩夢にスーパーブロックで阻まれた。

相手のビッグプレーで決定機をモノにできなかった広島は、直後のCKでもボックス内での混戦から荒木隼人がシュートを放つも、これも大畑がブロック。前半終了間際には小原のクロスに中野就斗がボレーで合わせたが、右サイドネットに嫌われるなど、C大阪ゴールをこじ開けられず、ゴールレスで試合を折り返した。

それでも広島は55分、荒木のフィードを前線の鈴木章斗が競り合うと、セカンドを拾ったジャーメイン良がボックス手前から左足を一閃。強烈なシュートがゴール右に突き刺さり、広島が先制に成功する。

先制を許したC大阪はその後、横山夢樹、中島元彦、イェンギ・クシニらを投入して攻勢を強めるが、広島の堅いディフェンスをなかなか崩すことができず。90分には櫻川ソロモンのラストパスを受けた香川真司がボックス内で決定機を迎えたが、左足のシュートはゴール左外へ。

このまま試合終了かと思われた後半アディショナルタイム6分、C大阪が土壇場で追いつく。左サイドからのロングスローがゴール前に流れると、櫻川が胸トラップからオーバーヘッド。これがゴール左に吸い込まれた。

試合終了間際に追いついたC大阪。しかし、広島が勝ち点3への執念を見せる。ラストワンプレーの場面、ゴール前への圧力を強めると、新井直人がシュート。これはボックス内の中村草太に当たるも、ファーサイドにこぼれたボールを東俊希がゴールに蹴り込んだ。

これが決勝点となり、広島が2-1で勝利。新体制公式戦5試合負けなしをキープしている。