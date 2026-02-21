劇的決勝ゴールの大橋祐紀に「彼は極めて利他的な選手」 ブラックバーン指揮官が称賛！

ブラックバーン指揮官が元日本代表FW大橋祐紀を称賛した。

チャンピオンシップ（イングランド2部相当）で20位に沈み、残留を争うブラックバーン。20日の第33節で8位プレストン・ノースエンドをホームに迎え撃ち、1-0で勝利した。

決勝点を決めたのが大橋で、2試合連続で途中出場だったが、68分から出番が巡ると、ドロー寸前の90＋5分に左からのクロスにヘッドで反応。今季の得点数を7ゴール目とした。

初陣に続いて今節も勝ち、連勝を達成した北アイルランド代表との兼任指揮官は試合後のクラブ公式チャンネルで「ユウキの素晴らしいヘディングシュートで勝利した」と29歳FWに言及した。

「彼は極めて利他的な選手だと思う。私がここに来てまだ7日しか経っていないが、それがすでに伝わってくる。彼のキャラクターもわかった。練習後ももっと頑張ろうとしていて、大きな役割を担っている」

「どんなストライカーも先発を望むものだが、途中出場時に最も大事なのはインパクトを残すこと。彼はそれをやってのけた」

前節1得点1アシストの森下龍矢に続けとばかりに大橋祐紀も劇的ゴールでアピールのブラックバーン。この連勝は残留に向けて大きく、大橋にとっても先発返り咲きへのアピールになったはずだ。