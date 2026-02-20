CLラウンド16組み合わせ抽選会がWOWOWサッカー公式 YouTubeなどでライブ配信！ ゲストには中村俊輔氏、林陵平氏、ベン・メイブリー氏

『WOWOW』は20日、27日に行われるチャンピオンズリーグ(CL)ラウンド16の組み合わせ抽選会の配信を発表した。

昨季から新フォーマットへ移行したCL。リーグフェーズは全日程が終了し、上位8チームはノックアウトフェーズにストレートイン、9位～24位のチームはラウンド16進出をかけたプレーオフへ。すでにファーストレグが終了し、25日～26日に開催されるセカンドレグで決勝トーナメントへ進む新たな8チームが決まる。その後、27日にラウンド16の組み合わせ抽選会がスイスのニヨンで行われる。

今季もCLをリーグフェーズ～決勝戦まで独占生中継(放送・配信)する『WOWOW』は、そのラウンド16の組み合わせ抽選会の模様をWOWOWサッカー公式 YouTube、WOWOWオンデマンドなどで配信予定。ゲストには中村俊輔氏、林陵平氏、ベン・メイブリー氏を迎え、進行の横内洋樹氏らと組み合わせ抽選会を実況しつつ、注目の対戦カードなどについて展望する。

UEFAチャンピオンズリーグ 2025-26 ベスト16組合せ抽選会

【配信日時】

2月27日(金)午後7時30分～

【配信先】

WOWOWサッカー公式 YouTube、WOWOWオンデマンド、LINE VOOM、スポーツナビ

【出演】

ゲスト:中村俊輔/林陵平/ベン・メイブリー

進行:横内洋樹