takahashi_1Getty Images
Ao Sato

今季C大阪加入のDF鷹啄トラビスが負傷…腰椎椎間板ヘルニアで手術

【サッカー Jリーグ ニュース】セレッソ大阪の鷹啄トラビスが負傷。

セレッソ大阪は20日、鷹啄トラビスの負傷を発表した。

クラブの発表によれば、鷹啄は腰椎椎間板ヘルニアで13日に手術を実施。なお、全治や離脱期間については明かされていない。

現在24歳の鷹啄は、駒澤大学卒業後に日本フットボールリーグ(JFL)のFC TIAMO枚方に加入。その後、2025年に水戸ホーリーホックに加入し、明治安田J2リーグで30試合1ゴールを記録して、チームのJ2リーグ優勝とJ1リーグ昇格に貢献。そして、今季にC大阪へ完全移籍を果たしたが、ここまで公式戦での出場はない。

