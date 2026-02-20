Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
kim_1Getty Images
Ao Sato

セレッソ大阪一筋の元韓国代表GKが右足関節靱帯損傷…トレーニング中に負傷

【サッカー Jリーグ ニュース】セレッソ大阪のキム・ジンヒョンが負傷。

先着40,000名限定キャンペーン実施中

DMM×DAZNホーダイ

「DMM×DAZNホーダイ」ならDAZN月額プラン最安値！

2026/5/8までに加入＆翌月継続で先着40,000名にPayPay1,390ptプレゼント！

※キャンペーンは諸条件により終了・変更・対象外となる場合あり

先着40,000名限定

PayPayポイント付与キャンペーン実施中

今すぐ登録

セレッソ大阪は20日、キム・ジンヒョンの負傷を発表した。

クラブの発表によれば、キム・ジンヒョンはトレーニング中に負傷し、右足関節靱帯損傷と診断された。なお、全治や離脱期間については明かされていない。

現在38歳の元韓国代表GKキム・ジンヒョンは、2009年にセレッソ大阪でプロキャリアをスタートして以降、クラブ一筋でプレー。18年目を迎えた今季は、ここまでJ1百年構想リーグ1試合に出場していた。

広告
0