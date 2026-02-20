セレッソ大阪一筋の元韓国代表GKが右足関節靱帯損傷…トレーニング中に負傷

セレッソ大阪は20日、キム・ジンヒョンの負傷を発表した。
クラブの発表によれば、キム・ジンヒョンはトレーニング中に負傷し、右足関節靱帯損傷と診断された。なお、全治や離脱期間については明かされていない。
現在38歳の元韓国代表GKキム・ジンヒョンは、2009年にセレッソ大阪でプロキャリアをスタートして以降、クラブ一筋でプレー。18年目を迎えた今季は、ここまでJ1百年構想リーグ1試合に出場していた。
