10番4発大暴れのニューカッスルが大勝！ 昨季ファイナリストのインテルは先勝許す…18日CLプレーオフまとめ

チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・プレーオフ1stレグが18日に開催された。

リーグフェーズが終わり、アーセナル、バイエルン、リヴァプール、トッテナム、バルセロナ、チェルシー、スポルティングCP、マンチェスター・シティの上位8チームが16強入りしたCL。最終順位の9位～24位までのチームはノックアウトフェーズ行きをかけて新たにプレーオフに回った。

前日に続いて、この日も4試合が行われ、敵地でカラバフとの1stレグに臨んだニューカッスルはアンソニー・ゴードンが前半だけで2つのPKを含む4ゴールと大暴れするなど、5-0でハーフタイム。後半に1点を返されたが、ジェイコブ・マーフィーがダメ押しゴールを決め、6-1と大勝した。

ボデ/グリムトと激突したインテルはまず敵地で先勝を狙ったが、先制を許すなど苦戦。30分にフランチェスコ・ピーオ・エスポージトのゴールで追いついたが、後半に元ミランのイェンス・ペッター・ハウゲに勝ち越し弾を許すと、カスパー・ホグに追加点も奪われ、1-3で敗れている。

また、クラブ・ブルッヘと16強入りを争うアトレティコ・マドリーも敵地での1stレグで先勝ならず。8分にフリアン・アルバレスのPK弾で先制すると、45＋4分に今冬加入のアデモラ・ルックマンも追加点をマークしたが、後半に2失点。その後も点の取り合いとなり、3-3で引き分けた。

最後に、オリンピアコスvsレヴァークーゼンは後者にまず軍配。前半こそこう着状態だったが、後半にパトリック・シック＆ロベルト・アンドリッヒのゴールが生まれ、レヴァークーゼンが2-0で先勝している。18日開催の試合結果は以下の通り。

▽2/18

カラバフ 1-6 ニューカッスル

オリンピアコス 0-2 レヴァークーゼン

クブ・ブルッヘ 3-3 アトレティコ・マドリー

ボデ/グリムト 3-1 インテル

▽2/17

ガラタサライ 5-2 ユヴェントス

ドルトムント 2-0 アタランタ

モナコ 2-3 パリ・サンジェルマン

ベンフィカ 0-1 レアル・マドリー