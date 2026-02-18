Goal.com
Vinicius(C)Getty Images
「レアル選手に脅迫され、遺憾に思う」ヴィニシウスへの人種差別を否定するベンフィカFW「彼の誤解だ」

【欧州・海外サッカー ニュース】ベンフィカのFWジャンルカ・プレスティアーニが、レアル・マドリーのブラジル代表FWヴィニシウスへの人種差別的発言を否定。

ベンフィカのアルゼンチン代表FWジャンルカ・プレスティアーニが、レアル・マドリーのブラジル代表FWヴィニシウスへの人種差別的発言を否定した。

チャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出プレーオフ1stレグ、ベンフィカ対レアル・マドリーが17日に開催された。レアル・マドリーが1-0で勝利したこの試合、ヴィニシウスが50分に決勝点を挙げた際にコーナーフラッグ付近で喜びのダンスを披露。ベンフィカの選手たちやサポーターの反感を買った中、言い争ったプレスティアーニから「モノ（猿）」と人種差別の言葉を浴びせられたことを訴えた。この騒動により、試合が10分程度中断していた。

試合後もレアル・マドリーFWキリアン・エンバペが「僕は見ていないことについては話さない。見たから話すんだ。彼はヴィニに対して『お前はモノだ』、『お前はモノだ』と5回言ったんだよ」と話して激怒した中、プレスティアーニは自身のSNSで、「僕はヴィニシウスに対して人種差別的な侮辱を口にしたことは一度もない」と否定した。

「彼は自分が聞いたと思い込んで誤解した。僕は誰に対しても人種差別的な態度を取ったことはない。レアル・マドリーの選手たちから脅迫を受けたことを遺憾に思っている」

