レアル・マドリーがリベンジ達成、ユヴェントスに敗退危機…17日CLプレーオフまとめ

チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・プレーオフ1stレグが17日に開催された。

リーグフェーズが終わり、アーセナル、バイエルン、リヴァプール、トッテナム、バルセロナ、チェルシー、スポルティングCP、マンチェスター・シティの上位8チームが16強入りしたCL。最終順位の9位～24位までのチームはノックアウトフェーズ行きをかけて新たにプレーオフに回った。

ガラタサライと激突したユヴェントスはアウェイで先勝を狙って、前半にトゥーン・コープマイネルスの2発で試合をひっくり返したが、後半に4失点と守備が崩壊。 5-2で乱打戦を制したガラタサライが突破に大きく前進し、ユヴェントスはホームでのリターンレグを前に黄色信号が灯った。

また、リーグフェーズ最終節で敗れたベンフィカとのリベンジマッチとなるレアル・マドリーは50分にヴィニシウス・ジュニオールが決め、敵地で1-0と先勝。ドルトムントはセール・ギラシ＆マクシミリアン・バイアーのゴールでアタランタを2-0で下し、ホームでまず勝利した。

同国対決として注目のモナコvsPSGは前半だけで両チーム合わせて4ゴールが生まれるなど、点の取り合いに。そのなかで、モナコに退場者が出ると、67分にデジレ・ドゥエが勝ち越しゴールのPSGが3-2で逆転勝利し、敵地での1stレグを見事にモノにしている。

▽2/17

ガラタサライ 5-2 ユヴェントス

ドルトムント 2-0 アタランタ

モナコ 2-3 パリ・サンジェルマン

ベンフィカ 0-1 レアル・マドリー

▽2/18

カラバフ vs ニューカッスル

オリンピアコス vs レヴァークーゼン

クルブ・ブルッヘ vs アトレティコ・マドリー

ボデ/グリムト vs インテル