ACLEトップ3独占の日本勢3クラブ、ラウンド16の相手が決定！ 町田と神戸が韓国勢と対戦

AFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）リーグフェーズの最終節が18日に開催され、順位決定によるラウンド16カードが決定した。

今シーズンのACLEでは、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、FC町田ゼルビアの3クラブすべてが第7節までにEASTのリーグステージ突破が決定。最終順位では、首位の町田以下、2位が神戸、3位が広島とトップ3を独占した。

ACLEのラウンド16は抽選会が行われず、リーグステージの1位と8位、2位と7位、3位と6位、4位と5位がそれぞれ対戦。ホーム＆アウェー方式で2試合を戦い、勝者がベスト8に進出することになる。

ラウンド16では、首位の町田が8位の江原FCと対戦。2位の神戸が7位のFCソウルと、3位の広島が6位のジョホールとそれぞれ対戦することが決まった。

ラウンド16は第1戦が3月3日と4日、第2戦が同10日と11日にそれぞれ行われる。

■ラウンド16カード（東地区）

江原FC（韓国）vs FC町田ゼルビア（日本）

FCソウル（韓国）vs ヴィッセル神戸（日本）

ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）vs サンフレッチェ広島（日本）

メルボルン・シティ（オーストラリア）vs ブリーラム・ユナイテッド（タイ）