ACLE初参戦の町田がLS首位突破！ 神戸と広島も4位以上確定でラウンド16での“日本勢対決”は回避

17日にAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)リーグステージ第8節が開催された。

Jリーグ勢の全3チームがすでにベスト16進出を決め、上位トップ3を独占している中で迎えた最終節。2位のFC町田ゼルビアと3位のサンフレッチェ広島は、ラウンド16の第2戦をホームで戦えることができる4位以上の確定を目指した。

クラブ史上初参戦でノックアウトステージ進出を決めている2位の町田は、ホームで成都蓉城(中国)と対戦。今季、スコットランド1部のリヴィングストンから期限付き移籍で加入したイェンギが公式戦初先発を飾った中、そのイェンギのヘディング2発、白崎凌兵のゴラッソを決めたほか、プロデビュー戦で初先発を飾った神村学園高校から加入したルーキーの徳村楓大も積極的なプレーを見せるなど躍動。相手にゴールを許しながらも、3-2で勝利を収めた。

3位の広島はFCソウル(韓国)とアウェイで対戦。勝ち点1以上を積み上げれば、4位以内を確定できた状況だったが、立ち上がり10分にPKを献上してしまうと、パトリク・クリマラに決められて先制点を許す。さらに27分にもオウンゴールで0-2とリードを広げられてしまう。それでも、後半アディショナルタイム3分にジャーメイン良のゴールで1点差に詰め寄ると、試合終了間際に木下康介がヘディングでゴールネットを揺らし、終盤の2ゴールで同点に。2-2で勝ち点1を獲得し、4位以上を確定させた。

勝利で首位締めを目指した神戸は、アウェイでジョホール・ダルル・タクジム(マレーシア)と対戦。ターンオーバーを敢行した中、勝てばリーグステージ突破となるホームチームに押される展開に。39分にはネネ、56分にはFC東京やV・ファーレン長崎でプレーしたマルコス・ギリェルメにゴールネットを揺らされたが、どちらもVARの末に取り消しに。それでも、GK権田修一を中心に耐え続けた神戸だが、73分にM・ギリェルメにゴールを許し、0-1での敗戦を喫した。

この結果、首位は町田に確定。18日行われるメルボルン・シティ(オーストラリア)vs江原(韓国)の結果次第で暫定で2位の神戸は2位か3位、3位の広島は3位か4位での突破となる。これにより、同地区の1位vs8位、2位vs7位、3位vs6位、4位vs5位の組み合わせとなるラウンド16で日本勢同士が激突する可能性は回避。また、3チームいずれもラウンド16の第2戦をホームで戦えることとなった。

決勝トーナメント ラウンド16は第1戦が3月3日or4日、第2戦が10日or11日に開催される。