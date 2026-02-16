浦和、ヘグモ前監督らとの係争を公表…CAS最終判断で「当クラブに契約義務の不履行なしと確認」

浦和レッズは16日、かつて元指揮官のペア・マティアス・ヘグモ氏、コーチ兼分析担当のマリオ・エドゥアルド・チャヴェス氏との契約解除を巡る係争についてを報告した。

浦和は2024年8月、そのシーズンから指揮官として招へいしたヘグモ氏との契約を解除。だが、ヘグモ氏および、コーチ兼分析担当だったチャヴェス氏は2024年11月、契約解除の有効性や、関連手続きに不服があるとして国際サッカー連盟（FIFA）に提訴したという。

FIFAの審理では手続き上の問題でクラブ側に十分な反論や、立証の機会を得られぬ終結し、2025年1月28日の裁定で両氏の主張を一部認める判断がなされたが、浦和としては客観的事実や、クラブの認識と異なるものだったため、2025年3月27日にやむなくスポーツ仲裁裁判所（CAS）に上訴したとのことだ。

そして、2026年1月16日にCASの仲裁判断から通知を受け、「ヘグモ氏等の主張する不服の内容をすべて退け、当クラブの主張を認める判断を下しました。この結果、契約解除に関し当クラブに義務の不履行がないことが確認されました」としている。

このタイミングでの発表については「ヘグモ氏等よりスイス連邦裁判所への仲裁判断の取消請求がなされる(係争が続く)可能性を考慮し、公表を控えておりました」といい、「取消請求の法定期間の最終日である2026年2月15日を経過したため、本日ここにご報告するものです」と説明した。

浦和は本件係争の争点についても「契約解除の有効性および関連手続きの妥当性に関するものであり、裁定の結果、ヘグモ氏等の在任中および解除に関し、当クラブには契約義務の不履行がないことが確認されました」と強調し、次のようにコメントを続けた。

「契約解除後のヘグモ氏等からの申し立てにより、望まぬ係争が発生いたしましたが、当クラブとしましては、ヘグモ氏等が在任中にチームへ多大なる貢献をされたことにあらためて深く感謝するとともに、今後のさらなるご活躍を祈念いたします」