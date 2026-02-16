アザール「プレミアだとノーチャンス」…リーガとの違いは？

元ベルギー代表MFのエデン・アザール氏がプレミアリーグとラ・リーガの違いを語った。

満を持して移籍したレアル・マドリー時代こそ怪我やコンディション不良などで期待外れだったが、その前のチェルシー時代はまさに圧巻で、チームの中心として計6つのタイトルも獲得したアザール。2023年に32歳で現役引退を決め、その決断から3年が経つ。

レアル・マドリーでの低調とともに、チェルシーでの輝きが今もなお色濃く残るアザールはこのたび、イギリス『ガーディアン』のインタビューに応対。チェルシー時代に師事したジョゼ・モウリーニョ現ベンフィカ監督との口論や、引退後の私生活などを語った。

そのなかで、現在の欧州5大リーグをリードするプレミアリーグ、ラ・リーガを経験した者として、両リーグの違いに関する話題も振られ、アザール氏はこう返している。

「両リーグはプレースタイルが異なる。プレミアリーグはよりフィジカル重視で、走るのを決して止めたりしない。リーガはもっとテクニカル。マドリーなら試合をコントロールできるけど、プレミアリーグだとノーチャンスだ。90分間にわたってフルスピードで走り続けないといけない」

アザールが指摘した以外で違いと言えば、レアル・マドリー、バルセロナ、アトレティコ・マドリーの3強時代が続くラ・リーガに対して、中堅も資金力をつけるプレミアリーグはリーグ全体の競争力が拮抗傾向にある。

どちらも魅力のあるリーグだが、アザールは「フィジカル」ならプレミアリーグで、「テクニック」ならリーガとみているようだ。