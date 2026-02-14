「不公平だ」…ロドリがスパーズ戦後の審判批判で出場停止処分？ FAが告発

マンチェスター・シティのスペイン代表MFロドリがイングランドサッカー協会（FA）から処されうるようだ。『The Athletic』が報じた。

ロドリは1日に行われたプレミアリーグ第24節のトッテナム戦に先発し、後半アディショナルタイムまでプレー。マンチェスター・Cからすれば、0-2から引き分けに持ち込まれる結果に終わったなか、29歳MFは試合が終わった後、メディアに対して判定に批判じみたことを口にしたという。

ロドリが首をかしげるのはドミニク・ソランケがマーク・グエイの伸ばした足を蹴る形でシュートに持ち込んだトッテナムの1点目となるシーンで「僕らが勝ちまくっていて、人々が僕らの勝利を望んでいないのはわかっている。でも、審判は中立であるべき。正直、不公平だ」などと苦言した模様だ。

FAは13日にこうした発言を受けて、ロドリの告発を発表。「試合後のメディアインタビューで偏りを暗示する、または審判の公平性をうががう発言をし、FA規則3.1に反した可能性がある」と声明し、ロドリ側に18日までの回答が求めた。

FAは現時点で処分の内容に触れていないが、過去にリヴァプールの指揮官だったユルゲン・クロップ氏がポール・ティアニー主審に対する不適切言動で2試合のベンチ入り禁止に。ロドリに出場停止処分が下れば、プレミアで逆転優勝を目指すマンチェスター・Cにとって痛手となりそうだ。