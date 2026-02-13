Goal.com
dortmund(C)Getty Images
Emma Mizuki

ドルトムント、佐野海舟先発マインツを4発一蹴！ 6連勝で首位バイエルンにプレッシャー

【欧州・海外サッカー ニュース】ブンデスリーガ第22節のドルトムントvsマインツが開催。

ブンデスリーガ第22節が13日に行われ、2位ドルトムントと14位マインツがジグナル・イドゥナ・パルクで対戦した。

マインツでは川崎颯太こそメンバー外だが、佐野海舟が先発。今季初となるブンデス3連勝の勢いそのままに強敵撃破を狙ったマインツだが、一方的な展開となる。

まずは10分にドルトムントが先制し、敵陣右でのFKからセール・ギラシがヘディングでゴール。続く15分にはバイタルエリア右からの浮き球をファーのマクシミリアン・バイアーが頭で合わせ、ドルトムントの追加点を奪う。

そんなドルトムントは42分にも左CKからギラシのダメ押しヘッドでマインツを3点差に突き放し、ユリアン・リエルソンは全3ゴールをアシスト。ドルトムントが3-0で試合を折り返す。

後半に入ってもドルトムントがうまく試合を進める流れ。マインツはボールを握る時間帯を作れどゴールを割れぬまま終盤に入ると、ドルトムントが84分の左CKからドミニク・コールのオウンゴールを誘って勝負を決した。

このゴールもリエルソンのキックが生まれ、盤石の試合運びを披露したドルトムントは4-0で勝利し、ブンデス6連勝。首位バイエルンに暫定ながら3ポイント差と迫り、プレッシャーをかけた。

