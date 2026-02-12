Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
arsenal(C)Getty Images
Emma Mizuki

首位アーセナル、ブレントフォードとの敵地戦で先制もドロー…2位マン・Cと4pt差に

【欧州・海外サッカー ニュース】プレミアリーグ第26節のブレントフォードvsアーセナルが開催。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

プレミアリーグ第26節が12日に行われ、首位アーセナルと7位ブレントフォードが対戦した。

序盤こそアウェイのアーセナルペースだったが、ローブロックでの対応が続いたブレントフォードも次第に押し返す流れに。そこをダヴィド・ラヤが踏ん張りを効かせ、改めて盛り返したアーセナルだが、ブレントフォードの跳ね返しに遭い、0-0で試合を折り返す。

締まった展開は後半も続くが、人数をかけて前の意識を打ち出すシーンも作り出すアーセナルがついに均衡を破る。60分に敵陣右でのスローインから相手のクリアボールを回収し、クロスに持ち込むと、最後はノニ・マドゥエケがヘッドで先制弾を決めた。

武器のセットプレーによる流れから一歩前に出たアーセナルだが、71分にブレントフォードも敵陣左でのロングスローから味方が流したボールに大外のキーン・ルイス＝ポッターが頭で合わせ、同点弾をマーク。試合は1-1の振り出しに戻る。

ハイラインの背後を突かれるピンチもありながら、突き放しにかかったアーセナルだが、ガブリエウ・マルティネッリが決定機を生かせないなど、1-1のドローに終わり、プレミアでの連勝も「2」でストップ。2位マンチェスター・シティと勝ち点4差に縮まった。

広告
0