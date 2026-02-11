名将モウリーニョ、ついに代表チームを指揮か…26年W杯後のポルトガル代表監督に就任？

クラブレベルで指導者キャリアを紡ぎ、名将に数えられるジョゼ・モウリーニョ氏だが、ついに代表チームを指揮か。

アメリカ『ESPN』によると、63歳指揮官にポルトガル代表監督就任の可能性があるという。ポルトガルはロベルト・マルティネス監督との契約が2026年北中米ワールドカップ（W杯）まで。その後任として、モウリーニョ氏にオファーを出しうるという。

長い指導者キャリアのなかで、インテルや、レアル・マドリー、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナムなど、数々のクラブを渡り歩き、数多くのタイトルにも導いたモウリーニョ氏。昨年9月からはベンフィカ指揮官となり、ポルトガル帰還を果たした。

再任となるベンフィカとは2年契約を結び、先のチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節で古巣レアル・マドリーを破ってプレーオフ進出に導き、勝負師ぶりを発揮。近年はローマ時代にUEFAヨーロッパ・カンファレンスリーグ（ECL）を制した以外でパッとしなかったが、改めて株を上げた。

なお、ベンフィカはモウリーニョ氏が去った場合、後任としてルベン・アモリム氏を招へいか。ライバルであるスポルティングCPの元指揮官ではあるが、現役時代の9年間をベンフィカで過ごした過去から首脳陣からの強い支持があるとのことだ。