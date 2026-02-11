マン・U保有の25歳アタッカーにアストン・ヴィラ残留の可能性は？ 指揮官「今のように自らに厳しく、一貫性を…」

アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督が元イングランド代表FWジェイドン・サンチョの去就に言及した。

ドルトムント時代でのインパクトを残して以降、マンチェスター・ユナイテッドで輝き切れず、難しい時期を過ごすサンチョ。昨季をチェルシーで過ごした後、今季から改めてのレンタルでアストン・ヴィラに活躍の場を移した。

今季のプレミアリーグで3位につけるアストン・ヴィラの好調ぶりに個人としても乗っていきたいサンチョだが、ここまで公式戦を通じても23試合に出場しながら1得点1アシスト。インパクトに欠けるのが実情だ。

だが、エメリ監督いわく、残るシーズンでの活躍次第で残留の道もありうるようだ。イギリス『スカイスポーツ』によると、スペイン人指揮官は「サンチョの残留を検討するか」との問いにこう返している。

「まだだ。だが、素晴らしい選手ではある。彼が今のように我々の組織のなかで質を高め、チームに貢献してくれたらと思う」

「彼は改めて契約が必要になるだろうし、ひょっとしたら再び結ぶかもしれない。最高のプレーを続ければ、我々も獲得に動くはず。他のチームも彼に興味を持つかもしれないがね」

「それがフットボールというものだし、各試合は選手一人ひとりとクラブの未来にとって重要であり、目標達成に関わるものなんだ」

「シーズン前半戦は物足りなかった。彼は働き、挑戦したが、求めるパフォーマンスではなかったね。だが、今は上向きつつある」

「彼自身、そして我々にとっての課題を掴みつつあるんだ。彼とは自身の課題、そして彼が課す我々の課題についてを何度か話し合った」

「彼は今のように自らに厳しく、一貫性を保たないとね。だが、我々が求めるのはそれ以上のもの。待つときではない。全員の意欲と能力が必要だ」