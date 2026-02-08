Goal.com
Emma Mizuki

V字回復のマンチェスター・U、主将がキャリック暫定監督を称賛 「彼はこのチームが勝つ意味を熟知」

【欧州・海外サッカー ニュース】マンチェスター・ユナイテッドのポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスがマイケル・キャリック暫定監督の影響力を語る。

マンチェスター・ユナイテッドのポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスがマイケル・キャリック暫定監督に言及した。イギリス『スカイスポーツ』が報じる。

キャリック監督が暫定的に率い始めてから、プレミアリーグで無傷の3戦中と勢いづくマンチェスター・U。7日の第25節でもトッテナムを相手にブライアン・エンベウモ、ブルーノ・フェルナンデスのゴールで得点を積み上げ、2-0で勝利した。

マンチェスター・Uはこれで現体制後4戦全勝とし、順位表でもチャンピオンズリーグ（CL）出場圏4位の座をキープ。ブルーノは『TNT Sports』で「これがフットボールだ。状況は試合ごとに変わる」とし、44歳のクラブOB指揮官を称賛した。

「キャリックは適切なアイデアを持って指揮を執り、選手たちにピッチ上での責任と自由を与えているんだ」

「それはすごくいいこと。彼が素晴らしい監督になると確信していたし、今まさにそれを証明しているね。僕らが彼をより一層サポートしていけたらと思っている」

プレミアリーグ
ウェストハム crest
ウェストハム
WHU
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN

「このクラブでプレーする上でのプレッシャーは誰もが承知しているし、周りの期待もわかっている。彼はこのチームが勝つ意味を熟知しているし、それがチームに何か特別なものをもたらしている」

そう主将の口からチームに与えた影響力と信頼が語られるキャリック氏。この連勝中にアーセナルとマンチェスター・シティも連破したとあって、正式就任への期待もより高まる。今後もチームとしての歩みとともに、暫定指揮官の動向に注目だ。

