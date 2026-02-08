『EA SPORTS FC™26』に次世代の才能たちが新たに登場！ 日本からは松窪真心も

『Electronic Arts』は7日、『EA SPORTS FC™26』において「フューチャースター・チーム 2」の登場を発表した。
先週に発表されたフューチャースターの初期ロースターに続き、フューチャースター・チーム2で新たに加わるのは将来を嘱望されるU23の若き才能たち。フューチャースター・チーム2は7日からEA SPORTS FC 26に登場し、女子および、男子フットボールの両カテゴリーから選出された新進気鋭の才能が追加され、以下がラインアップとなる。
イーライ・ジュニア・クルーピ（ボーンマス）
リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル）
フェルミン・ロペス（バルセロナ）
ディーン・ハウセン（レアル・マドリー）
レナート・カール（バイエルン）
ジャン・ウズン（フランクフルト）
タルシアン（リヨン）
アギー・ビーバー＝ジョーンズ（チェルシー）
ニコ・パス（コモ）
ジャック・マクグリン（ヒューストン・ダイナモFC）
ライリー・ティアナン（エンジェル・シティ）
ジョー・ゲルハート（ハル・シティ）
ジェイデン・フィロジーン（イプスウィッチ・タウン）
アブドゥル・ファタウ（レスター・シティ）
カルロス・バレバ（ブライトン）
ロビン・ローフス（サンダーランド）
ウィルソン・オドベール（トッテナム）
オリビア・スミス（アーセナル）
マグネス・アクリウシェ（モナコ）
ママドゥ・サンガレ（RCランス）
ルカ・ヴシュコヴィッチ（ハンブルガーSV）
ロリーン・ベンダー（レヴァークーゼン）
ジョルシー・モキオ（アヤックス）
ウェズレイ・フランカ（ローマ）
松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ）
リリー・リール（ゴッサムFC）
アルベルト・モレイロ（ビジャレアル）
アンドレイア・ジャシント（レアル・ソシエダ）
エスミー・ブルグツ（バルセロナ）
アントニオ・シウヴァ（ベンフィカ）
リカルド・ペピ（PSV）
チーム2の登場にあわせて、フューチャースター・ユースカップが開催され、オブジェクティブを達成すれば、パックやエボリューション報酬を獲得可能。ユースカップのオブジェクティブグループを完了すると、2人目のアカデミー選手を作成できるフューチャースター・アカデミー契約エボリューションも解放される。
さらに、第2週を通じて新たなチーム編成チャレンジ（SBC）が配信され、テーマ別チャレンジSBCにおける「フューチャースター」選手アイテムをはじめ、アイコンおよびヒーローSBC、フラッシュバックSBCなど、多彩なコンテンツが登場。12日AM3:00までの間、日本人選手からは谷川萌々子（バイエルン）もSBCに登場する。
フューチャースター選手は20日から『EA SPORTS FC™ Mobile』にも登場。「フューチャースター・チーム1」は20日より『FC Mobile』にて配信開始となり、続く「チーム2」は27日より登場予定となっている。