『EA SPORTS FC™26』に次世代の才能たちが新たに登場！ 日本からは松窪真心も

『Electronic Arts』は7日、『EA SPORTS FC™26』において「フューチャースター・チーム 2」の登場を発表した。

先週に発表されたフューチャースターの初期ロースターに続き、フューチャースター・チーム2で新たに加わるのは将来を嘱望されるU23の若き才能たち。フューチャースター・チーム2は7日からEA SPORTS FC 26に登場し、女子および、男子フットボールの両カテゴリーから選出された新進気鋭の才能が追加され、以下がラインアップとなる。

イーライ・ジュニア・クルーピ（ボーンマス）

リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル）

フェルミン・ロペス（バルセロナ）

ディーン・ハウセン（レアル・マドリー）

レナート・カール（バイエルン）

ジャン・ウズン（フランクフルト）

タルシアン（リヨン）

アギー・ビーバー＝ジョーンズ（チェルシー）

ニコ・パス（コモ）

ジャック・マクグリン（ヒューストン・ダイナモFC）

ライリー・ティアナン（エンジェル・シティ）

ジョー・ゲルハート（ハル・シティ）

ジェイデン・フィロジーン（イプスウィッチ・タウン）

アブドゥル・ファタウ（レスター・シティ）

カルロス・バレバ（ブライトン）

ロビン・ローフス（サンダーランド）

ウィルソン・オドベール（トッテナム）

オリビア・スミス（アーセナル）

マグネス・アクリウシェ（モナコ）

ママドゥ・サンガレ（RCランス）

ルカ・ヴシュコヴィッチ（ハンブルガーSV）

ロリーン・ベンダー（レヴァークーゼン）

ジョルシー・モキオ（アヤックス）

ウェズレイ・フランカ（ローマ）

松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ）

リリー・リール（ゴッサムFC）

アルベルト・モレイロ（ビジャレアル）

アンドレイア・ジャシント（レアル・ソシエダ）

エスミー・ブルグツ（バルセロナ）

アントニオ・シウヴァ（ベンフィカ）

リカルド・ペピ（PSV）

チーム2の登場にあわせて、フューチャースター・ユースカップが開催され、オブジェクティブを達成すれば、パックやエボリューション報酬を獲得可能。ユースカップのオブジェクティブグループを完了すると、2人目のアカデミー選手を作成できるフューチャースター・アカデミー契約エボリューションも解放される。

さらに、第2週を通じて新たなチーム編成チャレンジ（SBC）が配信され、テーマ別チャレンジSBCにおける「フューチャースター」選手アイテムをはじめ、アイコンおよびヒーローSBC、フラッシュバックSBCなど、多彩なコンテンツが登場。12日AM3:00までの間、日本人選手からは谷川萌々子（バイエルン）もSBCに登場する。

フューチャースター選手は20日から『EA SPORTS FC™ Mobile』にも登場。「フューチャースター・チーム1」は20日より『FC Mobile』にて配信開始となり、続く「チーム2」は27日より登場予定となっている。