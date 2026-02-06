16位vs17位の下位対決は3発リーズに軍配！ 田中碧に出番なし

プレミアリーグ第25節が6日に行われ、16位のリーズと17位のノッティンガム・フォレストが対戦した。

ともに勝ち点26で並び、降格権がちらつく両者の一戦。直近のリーグ戦7試合連続で途中出場にとどまり、先発機会から遠ざかる田中碧は今節もベンチからスタートした。

フォレストも攻勢に出るシーンがあった試合だが、リーズが先に動かす。26分にイリヤ・グルエフの絶妙なフィード一本で抜け出したジェイデン・ボーグルが先制弾を決める。

次のゴールもリーズで、30分に味方との連携でボックス右に抜け出したジェームス・ジャスティンが中に折り返し。跳ね返りを再び中に送り込むと、ノア・オカフォーが追加点を奪取した。

2点先行したリーズは後半の立ち上がりに大きな3点目。49分に高い位置でボールを回収した流れから、グルエフの鋭いボールをドミニク・キャルバート＝ルーウィンが胸で押し込んだ。

反撃のノッティンガム・フォレストは86分に右からのクロスに今冬加入のロレンツォ・ルッカが一矢報いるゴール。それでも、リーズの勝利は揺らがず、下位対決を3-1で勝利した。

リーズは3試合ぶり白星となり、ノッティンガム・フォレストは4試合ぶり黒星となっている。