京都に痛手…主将の福岡慎平が右膝内側半月板損傷で長期離脱

京都サンガF.C.は7日、福岡慎平の負傷について発表した。

クラブの発表によれば、福岡は1月27日に受傷。京都市内の病院にて右膝内側半月板損傷と診断され、2日に手術を行ったことも併せて伝えている。なお、全治は約4カ月とのこと。

アマチュア時代から京都一筋の福岡は、2019年にトップチーム昇格。昨季は公式戦36試合に出場すると共に、シーズン途中からは途中からク・ソンユンの移籍に伴い、キャプテンに就任。今シーズンも続投している。