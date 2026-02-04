Jリーグが百年構想リーグを海外で放映！ 公式国際版YouTubeチャンネルでも毎節最大4試合を放送

Jリーグは4日、明治安田Jリーグ百年構想リーグの海外放映決定を発表した。

中国ではJ1百年構想リーグとともに、J2・J3百年構想リーグも放映。ブラジルでも明治安田J1百年構想リーグの放映が決まったほか、Jリーグの国際版YouTubeチャンネル『J.LEAGUE International』では今季も世界各国（日本および、その他の放映権販売地域等を除く）に向け、明治安田J1百年構想リーグを毎節最大4試合英語実況付きで放映される。

なお、Jリーグは今後も海外放映が追加され次第、改めて知らせるという。決定している放映国・地域は次の通り。

■放映国・地域一覧

▽中国

放送局・プラットフォーム：K-BALL

対象大会：明治安田Ｊ１百年構想リーグ、明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ

▽香港

放送局・プラットフォーム：MyTV Super

対象大会：明治安田Ｊ１百年構想リーグ

▽ベトナム

放送局・プラットフォーム：HTV Sports

対象大会：明治安田Ｊ１百年構想リーグ

▽タイ

放送局・プラットフォーム：BG SPORTS YouTube channel

対象大会：明治安田Ｊ１百年構想リーグ

明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ（北海道コンサドーレ札幌、奈良クラブの全試合および、ジュビロ磐田の10試合）

▽ブラジル

放送局・プラットフォーム：Canal GOAT

対象大会：明治安田Ｊ１百年構想リーグ

▽全世界（日本および、その他の放映権販売地域等を除く）

放送局・プラットフォーム：J.LEAGUE International（YouTubeチャンネル）

対象大会：明治安田Ｊ１百年構想リーグ

▽全世界（日本を除くニュース権）

放送局・プラットフォーム：SNTV

対象大会：明治安田Ｊ１百年構想リーグ