神戸FW宮代大聖がスペイン挑戦！ 2部ラス・パルマスへ期限付き移籍…ラ・リーガ復帰へ現在2位の好位置

ヴィッセル神戸は17日、宮代大聖がスペイン2部のラス・パルマスに期限付き移籍することを発表した。期間は明治安田J1百年構想リーグ終了まで。なお、ラス・パルマス側の発表によれば、買取オプションが付帯されているという。

現在25歳の宮代は2024年に川崎フロンターレから神戸に完全移籍。同シーズンには明治安田J1リーグで32試合11ゴールを記録して、クラブの連覇に貢献すると、天皇杯では5試合3ゴールで優勝に導き、2冠達成の力に。昨季は明治安田J1リーグで34試合11ゴール5アシストを記録するなど、公式戦48試合17ゴール6アシストの成績を残した。2025年7月のEAFF E-1サッカー選手権では日本代表に初選出されている。

ラス・パルマスは宮代を「得点力とスピードに優れた、非常にスキルの高い万能型フォワード」と紹介。海外挑戦が決まった宮代は、神戸のクラブ公式サイトを通じて以下のようにコメントしている。

「このたび、新たな挑戦としてスペインのUDラス・パルマスへ移籍することを決断しました」

「三木谷会長をはじめ、ヴィッセル神戸に関わるすべての皆さまに、まずは心から感謝をお伝えしたいです。ヴィッセル神戸で過ごした時間は、僕にとって本当に特別なものでした」

「日々の練習や試合の中での喜びや悔しさを分かち合えた経験は自分にとってすごく大きいものでした。三木谷会長、クラブスタッフの皆さんには、選手としてだけでなく、一人の人間として成長できる環境を与えていただきました。その温かいサポートと信頼に、改めて感謝しています」

「そして何より、ヴィッセル神戸のファン・サポーターの皆さん。スタジアムでの声援、日常の中でかけていただいた言葉、その一つひとつが僕の大きな力になっていました。本当にありがとうございました。ヴィッセル神戸で得たすべての経験と想いを胸に、さらに成長した姿をお見せできる様に自分らしく挑戦し続けます」

ラス・パルマスは昨季ラ・リーガを19位に終わり、2部降格。1年での1部復帰を目指す今季は自動昇格圏内の2位に位置している。