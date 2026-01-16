U-23日本代表、ヨルダンに苦戦もPK戦の末にアジア杯ベスト4！ 今大会初失点も古谷の3戦連発で追いつき激闘制す

U-23日本代表は16日、AFC U-23アジアカップ サウジアラビア2026準々決勝でU-23ヨルダン代表と対戦した。

ロサンゼルス五輪世代の面々で連覇を目指す今大会。グループリーグを全勝し、3試合10ゴール無失点と圧倒的な強さで準々決勝に駒を進めた大岩剛監督率いる日本は、グループAを2位通過したヨルダンと激突。グループリーグ第3節のU-23カタール代表戦からスタメン9人を変更し、市原吏音、佐藤龍之介、大関友翔、横山夢樹らが先発。また、石橋瀬凪が今大会初先発を飾った。

序盤から積極的な姿勢を見せる日本は9分、敵陣中央での巧みなパスワークから大関のラストパスを受けたンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄がボックス内でシュート。16分には横山夢樹のスルーパスに抜け出した佐藤がボックス内でGKとの一対一を迎えたが、どちらも相手守護神の好守に阻まれた。

この2つの決定機を決めきれなかった日本は、徐々に攻勢を強めたヨルダン相手に今大会初失点を喫する。30分、カウンターから左サイドでの突破を許すと、最後はボックス中央浅い位置からアリ・アザイゼに左足でゴール右隅に蹴り込まれた。

今大会初めて追う立場となった日本。36分にはンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄のボックス左からのクロスのこぼれ球をゴール前で大関が反応するも、押し込むことができず。1点ビハインドで試合を折り返した。

追いつきたい日本は後半開始から石橋に代えて2試合連続ゴール中の古谷柊介をピッチへ。すると5分後、敵陣で仕掛けた梅木怜が相手選手を引きつけてボックス右にスルーパス。走り込んだ古谷がワントラップから右足を振り抜くと、相手DFにスライディングで触られるも、ボールはそのままゴールに吸い込まれた。

試合を振り出しに戻した日本は65分、相手ボックス内で古谷が倒されるとホイッスルが吹かれる。PK獲得かに思われたが、VARの末に取り消しに。その後は68分に小泉佳絃、80分に嶋本悠大を投入して逆転狙うもゴールは生まれず。延長戦に突入した。

しかし、120分でも決着はつかず、PK戦に。

先攻の日本は最初の市原がゴール正面に決めると、ヨルダンの1人目をGK荒木琉偉がセーブ。2本目では道脇豊のシュートが一度は相手守護神に弾かれるも、喜んでいる最中に高く上がったボールがゴールに吸い込まれる珍事に救われるなど、日本は4人全員が成功。するとヨルダンの4人目を再びGK荒木が防ぎ、PKスコア4-2で勝利した。

ベスト4入りを果たした日本は日本時間20日に準決勝。18日に行われるU-23オーストラリアvsU-23韓国の勝者と激突する。

【U-23日本代表の次戦】

AFC U-23アジアカップ 2026

準決勝

日本 vs U-23オーストラリアorU-23韓国

日時：日本時間1月20日（火）20時30分キックオフ

配信：DAZN