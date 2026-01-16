“選手権得点王”がRB大宮に加入内定！ 7発で神村学園の初優勝の立役者に

RB大宮アルディージャは16日、神村学園高等部の日髙元が2026シーズンより加入することが内定したことを発表した。背番号は「20」に決定している。

現在18歳の日髙はインセブルFC U-12、神村学園中等部を経て、神村学園高等部に進学。令和7年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会で優秀選手に輝く活躍で優勝に貢献すると、先日まで行われていた第104回全国高等学校 サッカー選手権大会では大会得点王となる7ゴールで同校初の選手権優勝、史上6校目となる“夏冬2冠”に導いた。

RB大宮でプロキャリアをスタートすることが決まった日髙は、クラブ公式サイトを通じて以下のようにコメントしている。

「このたび、RB大宮アルディージャに加入することが決まりました、日髙元です。伝統のあるクラブで、幼いころからの夢であったプロサッカー選手というキャリアをスタートできることを、大変うれしく思います」

「ここまで来れたのは、支えてくれた家族、指導者、チームメート、そして応援してくださった皆さんのおかげです。その感謝の気持ち忘れず、プロの世界で活躍する姿と結果で恩返しできるように頑張ります。RB大宮アルディージャのファン・サポーターの皆さん、チームの一員としての自覚と責任、謙虚さを忘れず、全力で戦います。応援よろしくお願いします」