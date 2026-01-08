大宮が背番号発表！ ロス世代の注目DFら3選手は「現在交渉中」

RB大宮アルディージャは9日、明治安田J2・J3百年構想リーグに臨むトップチームの体制決定を発表した。
昨季途中から指揮を執る宮沢悠生監督のもと、シーズン移行に伴った特別大会の明治安田J2・J3百年構想リーグに臨む大宮。新加入選手をはじめ、選手背番号も公開されたが、U23アジアカップの世代別代表でもプレーしているロサンゼルス・オリンピック世代のDF市原吏音、FWカプリーニ、FW磯﨑麻玖の3選手については「現在交渉中」とのことで、去就が決まり次第、改めて知らせるという。
■選手背番号一覧
GK
1 笠原昂史
24 トム・グローバー（無所属/加入）
40 志村滉
50 若林学歩（横河武蔵野FC/復帰）
DF
3 加藤聖（ファジアーノ岡山/完全移籍）
5 ガブリエウ ※背番号変更
13 イヨハ理ヘンリー（サンフレッチェ広島/期限付き移籍延長）
19 尾崎優成（ヴィッセル神戸/期限付き移籍）
22 茂木力也
25 熊田佳斗（大宮アルディージャU18/昇格）
32 酒井舜哉（大宮アルディージャU18/昇格）
34 村上陽介
37 関口凱心
88 西尾隆矢（セレッソ大阪/完全移籍）
MF
6 石川俊輝
7 小島幹敏
14 泉柊椰
15 中山昂大
16 加藤玄（名古屋グランパス/期限付き移籍）
17 神田泰斗 ※背番号変更
27 松井匠（阪南大学/新加入）
30 アルトゥール・シルバ
31 阿部来誠（横河武蔵野FC/復帰）
33 和田拓也
47 エドワード真秀（大宮アルディージャU18/昇格）
FW
10 豊川雄太
23 杉本健勇
45 山本桜大（柏レイソル/期限付き移籍）
49 マギージェラニー蓮（FC琉球/完全移籍）
90 オリオラ・サンデー