大宮が背番号発表！ ロス世代の注目DFら3選手は「現在交渉中」

RB大宮アルディージャは9日、明治安田J2・J3百年構想リーグに臨むトップチームの体制決定を発表した。

昨季途中から指揮を執る宮沢悠生監督のもと、シーズン移行に伴った特別大会の明治安田J2・J3百年構想リーグに臨む大宮。新加入選手をはじめ、選手背番号も公開されたが、U23アジアカップの世代別代表でもプレーしているロサンゼルス・オリンピック世代のDF市原吏音、FWカプリーニ、FW磯﨑麻玖の3選手については「現在交渉中」とのことで、去就が決まり次第、改めて知らせるという。

■選手背番号一覧

GK

1 笠原昂史

24 トム・グローバー（無所属/加入）

40 志村滉

50 若林学歩（横河武蔵野FC/復帰）

DF

3 加藤聖（ファジアーノ岡山/完全移籍）

5 ガブリエウ ※背番号変更

13 イヨハ理ヘンリー（サンフレッチェ広島/期限付き移籍延長）

19 尾崎優成（ヴィッセル神戸/期限付き移籍）

22 茂木力也

25 熊田佳斗（大宮アルディージャU18/昇格）

32 酒井舜哉（大宮アルディージャU18/昇格）

34 村上陽介

37 関口凱心

88 西尾隆矢（セレッソ大阪/完全移籍）

MF

6 石川俊輝

7 小島幹敏

14 泉柊椰

15 中山昂大

16 加藤玄（名古屋グランパス/期限付き移籍）

17 神田泰斗 ※背番号変更

27 松井匠（阪南大学/新加入）

30 アルトゥール・シルバ

31 阿部来誠（横河武蔵野FC/復帰）

33 和田拓也

47 エドワード真秀（大宮アルディージャU18/昇格）

FW

10 豊川雄太

23 杉本健勇

45 山本桜大（柏レイソル/期限付き移籍）

49 マギージェラニー蓮（FC琉球/完全移籍）

90 オリオラ・サンデー