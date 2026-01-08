背番号「23」にちなみ23時23分に発表！ 33歳FWが大宮と契約更新 「このチームで戦える誇りを胸に今年も」

RB大宮アルディージャは8日、FW杉本健勇が契約更新に至り、明治安田J2・J3百年構想リーグに臨むチームでプレーする旨を発表した。

2017年のJ1リーグでは22ゴールを記録した長身FW、杉本。セレッソ大阪でのプロ入りから東京ヴェルディ、川崎フロンターレ、浦和レッズ、横浜F・マリノス、ジュビロ磐田を渡り歩き、2024年からは当時J3リーグの大宮に活躍の場を移している。

1年目はJ3リーグ34試合で10ゴールと活躍し、チームのJ2リーグ復帰に貢献。昨季はJ2リーグ36試合で6ゴールをマークし、チームも6位フィニッシュでJ1昇格プレーオフに進出した。

背番号「23」にちなみ、23時23分に発表した33歳の元日本代表FWは新シーズンも大宮でプレーするにあたり、クラブ公式サイトで次のようにコメントしている。

「嬉しいときも、悲しいときも、苦しいときも。

どんなときでも、俺たちは一緒です。

何度でも前を向き、何度でも立ち上がる。

どれだけ苦しくても、俺たちは止まらない。

また一緒に、前へ進んでいきましょう。

若手が増えても、俺の気持ちはまだまだ若手。

日々コツコツと努力し、成長し続けます。

このチームで戦える誇りを胸に、今年もすべてを懸けて戦います。

応援、よろしくお願いします。

NACKで会える日を、心から楽しみにしています」