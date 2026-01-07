マンチェスター・U、スールシャール氏の再登板話が進展中？ 暫定的な指揮を巡って本人と協議か

マンチェスター・ユナイテッドとオーレ・グンナー・スールシャール氏がチームの暫定的な指揮を巡り、協議しているようだ。

『The Athletic』はスールシャール氏が6日にマンチェスター・Uと会談したと報道。暫定監督候補の最有力に挙がるという。マンチェスター・Uはスールシャール氏と近日中に改めて会談する見込みで、クラブOBのマイケル・キャリック氏とも協議を予定するという。

また、移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者もマンチェスター・Uとスールシャール氏の交渉が前向きに進むとし、契約期間に問題なく、この役割に意欲満々の本人も「イエス」と答える準備ができていると主張している。

マンチェスター・Uは5日、ルベン・アモリム監督の解任を発表。暫定的な後任としてクラブOBでユースチームを指揮するダレン・フレッチャー氏が率い、同じくクラブOBのジョニー・エヴァンス氏がアシスタントコーチとしてチームに復帰する模様だ。

スールシャール氏は現役時代にマンチェスター・Uで1998-99シーズンのトレブル（プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ）達成などに貢献。引退後の2018年12月から暫定的な指揮を含め、2021年11月まで監督を務めた。

マンチェスター・Uでの戦績は通算168試合で91勝37分け40敗。勝率にして約54.2％で、データメディア『Squawka』によれば、サー・アレックス・ファーガソン氏が監督を勇退して以降の指揮官としては歴代3位の数字という。

なお、マンチェスター・Uは今季いっぱいを暫定監督で乗り切り、シーズン終了後に正式な監督を探る方針とのことだ。