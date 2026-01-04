このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
inagaki_sho_1(C)Getty Images
Ao Sato

新体制の名古屋、昨季ベストイレブンの稲垣祥ら27選手と契約更新！

【サッカー Jリーグ ニュース】名古屋グランパスが27選手との契約更新を発表した。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

「DMM×DAZNホーダイ」ならDMMプレミアムとDAZNがセットになってお得！

いつでも解約が可能！

DMM×DAZNホーダイ

Jリーグをお得に視聴

今すぐ視聴開始

名古屋グランパスは4日、27選手と明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したことを発表した。

名古屋グランパスは、長谷川健太監督体制4年目を迎えた昨季、新守護神のシュミット・ダニエルが開幕直前に負傷する事態に見舞われると、開幕戦の川崎フロンターレ戦で0-4の大敗を喫するなど、クラブワースト記録タイの開幕6試合未勝利に。その後も不安定な戦いが続き、シーズン半ばまで降格圏に沈むなど、最終盤まで残留争いから抜け出せず。それでもなんとか16位フィニッシュで残留。同シーズン限りで長谷川監督は退任し、今季からはミハイロ・ペトロヴィッチ監督のもと、再建を図る。

その名古屋が一挙27選手の契約更新を発表。11ゴールでJリーグベストイレブンにも選出された稲垣祥、昨季キャプテンを務めた和泉竜司ら、契約更新選手は以下の通り。

■契約更新選手

GKシュミット・ダニエル

DF野上結貴

DF佐藤瑶大

DF河面旺成

MF和泉竜司

MF椎橋慧也

MF浅野雄也

FWマテウス・カストロ

FW山岸祐也

DF藤井陽也

MF森島司

MF稲垣祥

GK武田洋平

MF内田宅哉

FW永井謙佑

DF三國ケネディエブス

FW木村勇大

MF中山克広

FW杉浦駿吾

MF鈴木陽人

MF菊地泰智

GKピサノアレクサンドレ幸冬堀尾

MF小野雅史

DF森壮一朗

DF徳元悠平

MF山中亮輔

MF原輝綺

広告

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0