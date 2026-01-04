新体制の名古屋、昨季ベストイレブンの稲垣祥ら27選手と契約更新！

名古屋グランパスは4日、27選手と明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したことを発表した。

名古屋グランパスは、長谷川健太監督体制4年目を迎えた昨季、新守護神のシュミット・ダニエルが開幕直前に負傷する事態に見舞われると、開幕戦の川崎フロンターレ戦で0-4の大敗を喫するなど、クラブワースト記録タイの開幕6試合未勝利に。その後も不安定な戦いが続き、シーズン半ばまで降格圏に沈むなど、最終盤まで残留争いから抜け出せず。それでもなんとか16位フィニッシュで残留。同シーズン限りで長谷川監督は退任し、今季からはミハイロ・ペトロヴィッチ監督のもと、再建を図る。

その名古屋が一挙27選手の契約更新を発表。11ゴールでJリーグベストイレブンにも選出された稲垣祥、昨季キャプテンを務めた和泉竜司ら、契約更新選手は以下の通り。

■契約更新選手

GKシュミット・ダニエル

DF野上結貴

DF佐藤瑶大

DF河面旺成

MF和泉竜司

MF椎橋慧也

MF浅野雄也

FWマテウス・カストロ

FW山岸祐也

DF藤井陽也

MF森島司

MF稲垣祥

GK武田洋平

MF内田宅哉

FW永井謙佑

DF三國ケネディエブス

FW木村勇大

MF中山克広

FW杉浦駿吾

MF鈴木陽人

MF菊地泰智

GKピサノアレクサンドレ幸冬堀尾

MF小野雅史

DF森壮一朗

DF徳元悠平

MF山中亮輔

MF原輝綺