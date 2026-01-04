新体制の名古屋、昨季ベストイレブンの稲垣祥ら27選手と契約更新！

名古屋グランパスは4日、27選手と明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したことを発表した。
名古屋グランパスは、長谷川健太監督体制4年目を迎えた昨季、新守護神のシュミット・ダニエルが開幕直前に負傷する事態に見舞われると、開幕戦の川崎フロンターレ戦で0-4の大敗を喫するなど、クラブワースト記録タイの開幕6試合未勝利に。その後も不安定な戦いが続き、シーズン半ばまで降格圏に沈むなど、最終盤まで残留争いから抜け出せず。それでもなんとか16位フィニッシュで残留。同シーズン限りで長谷川監督は退任し、今季からはミハイロ・ペトロヴィッチ監督のもと、再建を図る。
その名古屋が一挙27選手の契約更新を発表。11ゴールでJリーグベストイレブンにも選出された稲垣祥、昨季キャプテンを務めた和泉竜司ら、契約更新選手は以下の通り。
■契約更新選手
GKシュミット・ダニエル
DF野上結貴
DF佐藤瑶大
DF河面旺成
MF和泉竜司
MF椎橋慧也
MF浅野雄也
FWマテウス・カストロ
FW山岸祐也
DF藤井陽也
MF森島司
MF稲垣祥
GK武田洋平
MF内田宅哉
FW永井謙佑
DF三國ケネディエブス
FW木村勇大
MF中山克広
FW杉浦駿吾
MF鈴木陽人
MF菊地泰智
GKピサノアレクサンドレ幸冬堀尾
MF小野雅史
DF森壮一朗
DF徳元悠平
MF山中亮輔
MF原輝綺