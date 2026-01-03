川崎Fの山内日向汰、昨季2位躍進の柏に完全移籍「全身全霊でレイソルのために走り続けます」

柏レイソルは3日、川崎フロンターレから山内日向汰を完全移籍で獲得したことを発表した。

川崎F下部組織出身で現在24歳の山内は、2024年に桐蔭横浜大学から川崎Fに正式入団。1年目は明治安田J1リーグ16試合など、まずますな出場機会を得ていた中、2年目の昨季は出場機会を確保できず。2025年7月にベガルタ仙台に期限付き移籍し、J2リーグで8試合2ゴールを記録していた。

柏への完全移籍が決まった山内は、両クラブの公式サイトを通じて以下のようにコメントしている。

■柏レイソル

「柏レイソルのファンサポーターの皆さん、川崎フロンターレから移籍してきました山内日向汰です。自分の持っているすべてをこのチームに捧げて闘います。自分自身にベクトルを向けて、全身全霊でレイソルのために走り続けます」

■川崎フロンターレ

「僕がフロンターレでプレーすることに関わっていただいたすべての皆様へ」

「このクラブは、僕の生活の中に当たり前にあるもので、このクラブが本当に大好きです。フロンターレに自分が残せた結果に対して、何の言い訳もありません。どんな時も支えてくれたサポーター、選手、監督・コーチ、フロンターレに携わってくれたすべての人に愛と感謝を。好きです。川崎愛の街」