横浜FCキャプテン、33歳MF駒井善成が今治へ！ 特別大会までのレンタル

FC今治は3日、横浜FCからMF駒井善成の期限付き移籍加入を発表した。明治安田J2・J3百年構想リーグまでの契約で、その間は横浜FCとの公式戦に出られない。

駒井は京都サンガF.C.でジュニア、U-15、U-18、トップチームと過ごし、その後は浦和レッズや北海道コンサドーレ札幌でプレー。2025年から横浜FCへと活躍の場を移し、キャプテンを務めながらJ1リーグ21試合で1アシストをマークした。

33歳MFはJ2リーグの今治入りにあたり、クラブ公式サイトで次のようにコメントしている。

「FC今治のファン、サポーターの皆様初めまして。横浜FCから期限付きで加入させてもらうことになりました駒井善成です。チームのために自分の持てるものを全て出して、FC今治の皆様と素晴らしいシーズンを過ごせるように頑張りますので、応援よろしくお願いします！」

一方の横浜FCでは「この度、FC今治に期限付き移籍することになりました」とし、感謝の気持ちを伝えた。

「2025シーズンたくさんの応援、サポートをしていただいたのにも関わらず期待に応えられない結果になってしまったこと、加えて個人的にも後半戦からはチームに貢献できず本当に申し訳ありません。今シーズンは違うチームでプレーしますが、横浜FCでの経験を活かし頑張ってきます。1年間応援ありがとうございました」