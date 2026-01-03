「この決断が正解となるように…」 FC東京DF白井康介が岡山に半年レンタル

ファジアーノ岡山は3日、FC東京からDF白井康介の期限付き移籍加入を発表した。移籍期間は2026年6月30日まで。契約中はFC東京との公式戦に出場できない。

大阪桐蔭高校出身の白井はサイドバックがメインポジションで、湘南ベルマーレや、福島ユナイテッドFC、愛媛FC、北海道コンサドーレ札幌、京都サンガF.C.を渡り歩き、2023年夏からFC東京でプレー。昨季のJ1リーグでは20試合で1得点だった。

31歳DFは新天地を通じて「新しく加入します白井康介です！ 2025シーズンのホームゲームは、全試合ホーム側のチケットが完売したと聞いています。サッカー文化が根付いてきているこの地で、白井康介という人間を表現して、ファジアーノ岡山の力になれるように頑張ります！ 応援よろしくお願いします！」とコメントした。

一方のFC東京では「このたび、ファジアーノ岡山に半年間の期限付き移籍をすることを決めました。難しい決断でしたが、いつでも自分で考え、決断したことを正解にできるように努めてきました。今回もこの決断が正解となるように、覚悟を持って戦ってきます。そして半年後、さらにレベルアップした白井康介として帰ってこられるように頑張ってきます！」と述べている。