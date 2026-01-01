31歳ポルトガル代表SBが欧州復帰？ アル・ヒラル退団見込み、関心示すクラブは…

アル・ヒラルのポルトガル代表DFジョアン・カンセロにヨーロッパ復帰の可能性が浮上している。

2024年夏にマンチェスター・シティを離れ、アル・ヒラル移籍を決断したカンセロ。バイエルン、バルセロナへとそれぞれレンタルが続いたなかのサウジアラビア行きとなり、アル・ヒラルで通算45試合に出場している。

ゴール関与数も3得点14アシストと持ち前の攻撃性能を発揮する31歳サイドバックだが、移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者いわく、今冬のアル・ヒラルを退団する見込み。さらに、こうレポートを続けた。

「インテルはローン移籍の条件を尋ね、取引の構造を探るべく、アル・ヒラルにアプローチ。バルセロナとユヴェントスも過去48時間以内にカンセロの状況について問い合わせるべく、接触した」

また、インテルやユヴェントスは選手の代理人を務めるジョルジュ・メンデス氏にコンタクト。バルセロナも獲得の機会について通知を受けたが、ファイナンシャルフェアプレーを考慮すべき必要があるようだ。

そのなかで、インテルは選手陣営に再びコンタクトを図ったが、バルセロナでも引き続き内部協議が続くとのこと。今後の動向が注目される。