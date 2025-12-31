このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
アフリカ・ネーションズカップ、GS終了で16強出揃う！ W杯で日本と同組のチュニジアら

【欧州・海外サッカー ニュース】アフリカ・ネーションズカップ（AFCON）のグループステージが終了。

アフリカ・ネーションズカップ（AFCON）グループEとFの最終節が2025年12月31日に開催され、各グループの最終順位とベスト16進出国が出揃った。

グループAからDまでの首位通過国は開催国のモロッコ代表、エジプト代表、ナイジェリア代表、DRコンゴ代表で、マリ代表、南アフリカ代表、チュニジア代表、セネガル代表が2位で突破。そして、グループEとFからはアルジェリア代表とコートジボワール代表が新たに首位で勝ち上がり、ブルキナファソ代表とカメルーン代表がそれぞれ2位抜けで決勝トーナメント行きを決めた。

最終順位は以下のとおり。※（）内＝（勝ち点/得失点）

グループA

1.モロッコ　7/＋5

2.マリ　3/0

3.コモロ　2/-2

4.ザンビア　2/-3

グループB

1.エジプト　7/＋2

2.南アフリカ　6/＋1

3.アンゴラ　2/-1

4.ジンバブエ　1/-2

グループC

1.ナイジェリア　9/＋4

2.チュニジア　4/＋1

3.タンザニア　2/-1

4.ウガンダ　1/-4

グループD

1.セネガル　7/＋5

2.DRコンゴ　7/＋4

3.ベナン　3/-2

4.ボツワナ　0/-7

グループE

1.アルジェリア　9/＋6

2.ブルキナファソ　6/＋2

3.スーダン　3/-4

4.赤道ギニア　0/-4

グループF

1.コートジボワール　7/＋2

2.カメルーン　7/＋2

3.モザンビーク　3/-1

4.ガボン　0/-3

これにより、ベスト16に進出した顔ぶれが出揃い、各グループ3位の成績上位4カ国としてタンザニア代表、ベナン代表、スーダン代表、モザンビーク代表の勝ち上がりが決定。ラウンド16の対戦カードも決まった。

ラウンド16対戦カード

セネガル（D組1位） vs スーダン（E組3位）

マリ（A組2位） vs チュニジア（C組2位）

モロッコ（A組1位） vs タンザニア（C組3位）

南アフリカ（B組2位） vs カメルーン（F組2位）

エジプト（B組1位） vs ベナン（D組3位）

ナイジェリア（C組1位） vs モザンビーク（F組3位）

アルジェリア（E組1位） vs DRコンゴ（D組2位）

コートジボワール（F組1位） vs ブルキナファソ（E組2位）

