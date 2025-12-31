アフリカ・ネーションズカップ、GS終了で16強出揃う！ W杯で日本と同組のチュニジアら

アフリカ・ネーションズカップ（AFCON）グループEとFの最終節が2025年12月31日に開催され、各グループの最終順位とベスト16進出国が出揃った。
グループAからDまでの首位通過国は開催国のモロッコ代表、エジプト代表、ナイジェリア代表、DRコンゴ代表で、マリ代表、南アフリカ代表、チュニジア代表、セネガル代表が2位で突破。そして、グループEとFからはアルジェリア代表とコートジボワール代表が新たに首位で勝ち上がり、ブルキナファソ代表とカメルーン代表がそれぞれ2位抜けで決勝トーナメント行きを決めた。
最終順位は以下のとおり。※（）内＝（勝ち点/得失点）
■グループA
1.モロッコ 7/＋5
2.マリ 3/0
3.コモロ 2/-2
4.ザンビア 2/-3
■グループB
1.エジプト 7/＋2
2.南アフリカ 6/＋1
3.アンゴラ 2/-1
4.ジンバブエ 1/-2
■グループC
1.ナイジェリア 9/＋4
2.チュニジア 4/＋1
3.タンザニア 2/-1
4.ウガンダ 1/-4
■グループD
1.セネガル 7/＋5
2.DRコンゴ 7/＋4
3.ベナン 3/-2
4.ボツワナ 0/-7
■グループE
1.アルジェリア 9/＋6
2.ブルキナファソ 6/＋2
3.スーダン 3/-4
4.赤道ギニア 0/-4
■グループF
1.コートジボワール 7/＋2
2.カメルーン 7/＋2
3.モザンビーク 3/-1
4.ガボン 0/-3
これにより、ベスト16に進出した顔ぶれが出揃い、各グループ3位の成績上位4カ国としてタンザニア代表、ベナン代表、スーダン代表、モザンビーク代表の勝ち上がりが決定。ラウンド16の対戦カードも決まった。
■ラウンド16対戦カード
セネガル（D組1位） vs スーダン（E組3位）
マリ（A組2位） vs チュニジア（C組2位）
モロッコ（A組1位） vs タンザニア（C組3位）
南アフリカ（B組2位） vs カメルーン（F組2位）
エジプト（B組1位） vs ベナン（D組3位）
ナイジェリア（C組1位） vs モザンビーク（F組3位）
アルジェリア（E組1位） vs DRコンゴ（D組2位）
コートジボワール（F組1位） vs ブルキナファソ（E組2位）