サッカー日本代表の北中米ワールドカップ(W杯)試合会場は？スタジアム、移動距離、時差

2026年FIFAワールドカップ(W杯)で、日本代表はオランダ代表、チュニジア代表、欧州プレーオフパスB勝者と対戦する。

本記事では、日本の試合会場について紹介する。

W杯日本戦の試合会場一覧

日本のW杯初戦は、2026年6月15日(月)午前5:00キックオフのグループステージ第1節オランダ戦。その後、21日(日)13:00キックオフの第2節ではチュニジア、26日(金)8:00キックオフの第3節では欧州プレーオフパスB勝者(ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア)と対戦する。

日本戦のスケジュールおよび開催スタジアムは以下の通り。

日時 節 カード 会場 2026/6/15(月)

5:00 F組第1節 オランダ vs 日本 ダラススタジアム

(アメリカ) 2026/6/21(日)

13:00 F組第2節 チュニジア vs 日本 モンテレースタジアム

(メキシコ) 2026/6/26(金)

8:00 F組第3節 日本 vs 欧州プレーオフパスB勝者 ダラススタジアム

(アメリカ)

日本の移動距離、開催スタジアム詳細

日本は、グループステージにおいてダラススタジアム(アメリカ)で2試合、モンテレースタジアム(メキシコ)で1試合を戦う。両スタジアム間の直線距離は約840kmと大会内では中距離なうえ、移動にかかる時間も飛行機の直行便で約1.5～2時間。さらに、時差もない好条件となっている。一方で、両地域ともに高温多湿で知られている点は懸念材料か。

ダラススタジアム

Getty Images

所在地：アメリカ・テキサス州アーリントン

収容人数：80,000～111,000人

開場：2009年5月27日

NFLのダラス・カウボーイズの本拠地として知られるダラススタジアムは、開閉式屋根の多目的スタジアム。2011年には第45回スーパーボウルが開催されたほか、2010年にはNBAオールスターゲームが行われるなど、様々なジャンルのイベントの舞台となっている。

2026年W杯では、グループF・J・Lの試合やラウンド32、ラウンド16、準決勝が開催予定だ。

モンテレースタジアム

Getty Images

所在地：メキシコ・ヌエボ・レオン州モンテレイ

収容人数：51,800

開場：2015年8月2日

リーガMXのCFモンテレイの本拠地として知られるモンテレースタジアムは、2015年に開場した比較的新しい球技用スタジアム。メキシコのリーグ戦が行われているほか、2017年にはジャスティン・ビーバーがコンサートを行うなど、大規模スタジアムとして様々な用途で活用されている。

2026年W杯においては、グループF・Aの試合のほか、グループF1位が進出するラウンド32の試合で使用。なお、グループステージ第2節のチュニジアvs日本では、W杯通算1,000試合目の舞台となる予定だ。

2026年W杯の視聴方法

2026年W杯は、ネットは『DAZN』が全104試合をライブ配信、日本戦においては全試合無料配信を実施する。

地上波でのテレビ放送は、『NHK』が33試合、『日本テレビ』が15試合、『フジテレビ』が10試合を生中継することが決まった。

日本代表のグループリーグ3試合は、NHKが2試合、日本テレビが1試合を放送する。

NHK地上波は開幕戦や決勝も中継し、BSプレミアム4Kでは録画放送を含むが全104試合を放送することが決定している。

2026年W杯の関連情報

ワールドカップ関連情報

サッカー日本代表 関連情報