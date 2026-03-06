ヴォルフスブルクFW塩貝健人が残留へ決意「自分が点を取って1部に残さないといけない」

ヴォルフスブルク（ブンデスリーガ）のFW塩貝健人が意気込みを語った。

今冬にエールディビジのNECナイメヘンからヴォルフスブルクに加入した塩貝。オランダで今季7得点を記録した勢いそのままに、20歳にしてブンデスリーガ挑戦となった塩貝は、ここまで6試合1得点を記録している。

一方で、チームは不調。直近10試合で1勝2分7敗となっており、第24節シュツットガルト戦は0-4で大敗し、順位を降格圏の17位に落とした。

前節シュツットガルト戦の後には「ストライカーとして入って何もできなかった。決めるチャンスがなかったわけじゃないのに、決められなかったというのが個人的には悔しかったです」と悔しさを口にしていた塩貝。『transfermark』が同選手の想いを紹介した。

塩貝は古巣のNECについて「めっちゃノリノリだったチーム」と形容。そこからブンデスリーガで残留争いをするチームへの移籍となったが、前を向いているという。

次節はハンブルクとの一戦となるなか、「来年も1部で戦うためには、自分が点を取って1部に残さないといけないので、次は同じくらいのレベルのチームで、ぜったい勝たなきゃいけない試合だと思うし、本当にラストチャンス」と責任感を見せた。