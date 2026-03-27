2026年プロ野球 開幕カード・試合日程・地上波中継・ネット配信予定

プロ野球は2026シーズンの公式戦は、セントラル・リーグとパシフィック・リーグともに3月27日(金)に開幕する。

本記事では、プロ野球2026シーズン公式戦の開幕カード一覧、テレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法を紹介する。

2026シーズン公式戦の開幕戦｜試合日程・放送配信予定

2026シーズンのプロ野球は、全12球団が3月27日(金)に開幕戦を迎える。

試合日程・放送配信予定

セントラル・リーグ

パシフィック・リーグ

日程 対戦カード テレビ

(地上波/衛星) ネット

(スマホ/タブレット) 3/27(金)

18:30 千葉ロッテマリーンズ

vs埼玉西武ライオンズ 日テレNEWS24

千葉テレビ

BSよしもと DAZN(初月無料)

パ・リーグTV

Rakuten パ・リーグSpecial

ベースボールLIVE 3/27(金)

18:30 オリックス・バファローズ

vs東北楽天ゴールデンイーグルス J SPORTS 3

ミヤギテレビ

BS12トゥエルビ DAZN(初月無料)

パ・リーグTV

Rakuten パ・リーグSpecial

ベースボールLIVE 3/27(金)

18:30 福岡ソフトバンクホークス

vs北海道日本ハムファイターズ TOKYO MX

スポーツライブ+

NHK BS DAZN(初月無料)

パ・リーグTV

Rakuten パ・リーグSpecial

ベースボールLIVE

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