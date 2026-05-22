ドイツ代表がW杯メンバー発表！40歳GKノイアーが代表復帰、18歳MFも抜てきされる

ユリアン・ナーゲルスマン監督の下で、19大会連続21回目のW杯出場となるドイツ代表。2014年のブラジル大会では優勝を果たすも、その後は2大会連続でグループステージで敗退していた。

ナーゲルスマン監督体制で初となるW杯に臨むドイツ代表は、26名のメンバーを発表。バイエルン・ミュンヘン（ブンデスリーガ）のDFヨシュア・キミッヒをはじめ、リヴァプール（プレミアリーグ）MFフロリアン・ヴィルツ(リバプール)、バイエルンのMFジャマル・ムシアラ、アーセナル（プレミアリーグ）のFWカイ・ハヴァーツらが順当に選出。

さらに、昨年に代表引退を表明していた40歳のGKマヌエル・ノイアー（バイエルン・ミュンヘン）がケガ人などの影響を受けて復帰し、5大会連続のW杯メンバー入りとなった。さらに、18歳のMFレナート・カールも抜てきされた。

ドイツ代表はグループEでキュラソー代表、コートジボワール代表、エクアドル代表と対戦する。

ドイツ代表のW杯メンバーは以下の通り。

【ドイツ代表メンバー】

▼GK

オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)

マヌエル・ノイアー(バイエルン・ミュンヘン)

アレクサンダー・ニューベル(シュツットガルト)

▼DF

ヨシュア・キミッヒ(バイエルン)

ニコ・シュロッターベック(ドルトムント)

ナサニエル・ブラウン(フランクフルト)

ダビド・ラウム(ライプツィヒ)

バルデマール・アントン(ドルトムント)

アントニオ・リュディガー(レアル・マドリー)

ヨナタン・ター(バイエルン・ミュンヘン)

マリック・ティアウ(ニューカッスル)

▼MF

ジャマル・ムシアラ(バイエルン・ミュンヘン)

ジェイミー・レーベリンク(シュツットガルト)

アレクサンダル・パブロビッチ(バイエルン・ミュンヘン)

ナディエム・アミリ(マインツ)

レオン・ゴレツカ(バイエルン・ミュンヘン)

パスカル・グロス(ブライトン)

レナート・カール(バイエルン・ミュンヘン)

フェリックス・ヌメチャ(ドルトムント)

レロイ・サネ(ガラタサライ)

アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)

フロリアン・ヴィルツ(リヴァプール)

▼FW

カイ・ハヴァーツ(アーセナル)

デニズ・ウンダフ(シュツットガルト)

マクシミリアン・バイアー(ドルトムント)

ニック・ヴォルテマーデ(ニューカッスル・ユナイテッド)