W杯、日テレ＆フジでの生中継が決定！日本戦含む複数試合を地上波で放送へ

来月11日から北中米で開幕するFIFAワールドカップに向けて、今月14日に日本テレビ系とフジテレビ系による中継試合が発表された。

日本テレビ系は、グループD「オーストラリア×トルコ」から始まり、日本と同じグループFのライバル同士として勝敗が気になる「スウェーデン×チュニジア」、そして日本の決勝トーナメント進出の重要なカギとなるメキシコ・モンテレイでの第2戦「日本×チュニジア」、優勝をうかがう世界ランキング上位同士の激闘が予想される「ウルグアイ×スペイン」などグループステージ9試合、さらに準決勝を含む決勝トーナメント6試合、計15試合を生中継する。

また、関連番組や報道情報番組などで、「FIFAワールドカップ2026」日本テレビ系スペシャルナビゲーターの竹内涼真さんと、サッカー日本代表・森保一監督によるスペシャル対談も放送される。

以下は日テレ系の中継試合。

【グループステージ】

※日本時間 / M○の記載はマッチナンバー

6月14日（日）12:40～15:30 M6 オーストラリア × トルコ

6月15日（月）10:40～13:55 M12 スウェーデン × チュニジア

6月19日（金）00:40～03:15 M25 チェコ × 南アフリカ ※18日（木）深夜

6月21日（日）04:40～07:30 M33 ドイツ × コートジボワール

6月21日（日）10:25～16:00 M36 日本 × チュニジア

6月24日（水）10:40～13:30 M48 コロンビア × コンゴ民主共和国

6月26日（金）10:40～13:55 M59 トルコ × アメリカ

6月27日（土）08:40～11:30 M66 ウルグアイ × スペイン

6月27日（土) 11:40～14:30 M64 ニュージーランド × ベルギー

【決勝トーナメント】

※日本時間 / M○の記載はマッチナンバー

7月1日（水）01:39～04:30 ラウンド32 M78 E組2位 × I組2位

7月3日（金）07:40～10:25 ラウンド32 M83 K組2位 × L組2位

7月4日（土）06:40～09:25 ラウンド32 M86 J組1位 × H組2位

7月5日（日）05:40～08:15 ラウンド16 M89 M74勝者 × M77勝者 ※進出チーム次第で変更可能性あり

7月7日（火）03:40～06:15 ラウンド16 M93 M83勝者 × M84勝者

7月15日（水）03:40～06:15 M101 準決勝 or 7月16日（木）03:40～06:15 M102 準決勝

フジテレビ系では計10試合を放送する。グループステージの「フランス×セネガル」「ポルトガル×コンゴ」「スコットランド×モロッコ」「パナマ×クロアチア」「コロンビア×ポルトガル」を生放送する。さらに日本代表が決勝トーナメントに進出した場合のベスト32（決勝トーナメント1回戦）を含む計5試合を放送予定だ。

メインキャスターにジョン・カビラさんを迎え、キャスターに佐久間みなみさん。メイン解説は元日本代表の小野伸二氏と、メインナビゲーターに元日本代表の柿谷曜一朗でW杯を盛り上げる。