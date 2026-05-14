ニュージーランド代表がW杯メンバーを発表！主将FWクリス・ウッドら26選手を招集

ニュージーランドフットボール（NZF）は14日、今夏のFIFAワールドカップ2026に臨むニュージーランド代表メンバー26名を発表した。
4大会ぶり3回目の出場となるニュージーランド代表。本大会はグループGで初戦は6月16日にイラン代表戦、22日にエジプト代表、27日にベルギー代表と対戦する。
主将としてチームを引っ張ってきたノッティンガム・フォレスト（プレミアリーグ）FWクリス・ウッドが選出された。
ダレン・ベズリー監督の下でW杯を戦うニュージーランド代表のメンバー26名は以下の通り。
▼GK
1 マックス・クロコム（ミルウォール）
12 アレックス・ポールセン（レヒア・グダニスク）
22 マイケル・ウッド（オークランド）
▼DF
2 ティム・ペイン（ウェリントン・フェニックス）
3 フランシス・デ・フリース（オークランド）
4 タイラー・ビンドン（ノッティンガム・フォレスト）
5 マイケル・ボクソール（ミネソタ・ユナイテッド）
13 リベラト・カカーチェ（レクサム）
15 ナンド・パイナケル（オークランド）
16 フィン・サーマン（ポートランド・ティンバーズ）
24 カラン・エリオット（オークランド）
26 トミー・スミス（ブレントリー・タウン）
▼MF
6 ジョー・ベル（バイキング）
8 マルコ・スタメニッチ（スウォンジー）
14 アレックス・ルーファー（ウェリントン・フェニックス）
23 ライアン・トーマス（ズヴォレ）
25 ラクラン・ベイリス（ニューカッスル・ジェッツ）
▼FW
7 マシュー・ガーベット（ピーターバラ・ユナイテッド）
9 クリス・ウッド（ノッティンガム・フォレスト）
10 サープリート・シン（ウェリントン・フェニックス）
11 イライジャー・ジャスト（マザーウェル）
17 コスタ・バルバルセス（ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ）
18 ベン・ウェイン（ポート・ヴェイル）
19 ベン・オールド（サンテティエンヌ）
20 カラム・マコーワット（シルケボー）
21 ジェシー・ランドール（オークランド）