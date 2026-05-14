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ニュージーランド代表がW杯メンバーを発表！主将FWクリス・ウッドら26選手を招集

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【欧州・海外サッカー ニュース】FIFAワールドカップ2026に臨むニュージーランド代表26名が発表された。

ニュージーランドフットボール（NZF）は14日、今夏のFIFAワールドカップ2026に臨むニュージーランド代表メンバー26名を発表した。

4大会ぶり3回目の出場となるニュージーランド代表。本大会はグループGで初戦は6月16日にイラン代表戦、22日にエジプト代表、27日にベルギー代表と対戦する。

主将としてチームを引っ張ってきたノッティンガム・フォレスト（プレミアリーグ）FWクリス・ウッドが選出された。

ダレン・ベズリー監督の下でW杯を戦うニュージーランド代表のメンバー26名は以下の通り。

▼GK

1　マックス・クロコム（ミルウォール）

12　アレックス・ポールセン（レヒア・グダニスク）

22　マイケル・ウッド（オークランド）

▼DF

2　ティム・ペイン（ウェリントン・フェニックス）

3　フランシス・デ・フリース（オークランド）

4　タイラー・ビンドン（ノッティンガム・フォレスト）

5　マイケル・ボクソール（ミネソタ・ユナイテッド）

13　リベラト・カカーチェ（レクサム）

15　ナンド・パイナケル（オークランド）

16　フィン・サーマン（ポートランド・ティンバーズ）

24　カラン・エリオット（オークランド）

26　トミー・スミス（ブレントリー・タウン）

▼MF

6　ジョー・ベル（バイキング）

8　マルコ・スタメニッチ（スウォンジー）

14　アレックス・ルーファー（ウェリントン・フェニックス）

23　ライアン・トーマス（ズヴォレ）

25　ラクラン・ベイリス（ニューカッスル・ジェッツ）

▼FW

7　マシュー・ガーベット（ピーターバラ・ユナイテッド）

9　クリス・ウッド（ノッティンガム・フォレスト）

10　サープリート・シン（ウェリントン・フェニックス）

11　イライジャー・ジャスト（マザーウェル）

17　コスタ・バルバルセス（ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ）

18　ベン・ウェイン（ポート・ヴェイル）

19　ベン・オールド（サンテティエンヌ）

20　カラム・マコーワット（シルケボー）

21　ジェシー・ランドール（オークランド）

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