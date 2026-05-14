ニュージーランド代表がW杯メンバーを発表！主将FWクリス・ウッドら26選手を招集

ニュージーランドフットボール（NZF）は14日、今夏のFIFAワールドカップ2026に臨むニュージーランド代表メンバー26名を発表した。

4大会ぶり3回目の出場となるニュージーランド代表。本大会はグループGで初戦は6月16日にイラン代表戦、22日にエジプト代表、27日にベルギー代表と対戦する。

主将としてチームを引っ張ってきたノッティンガム・フォレスト（プレミアリーグ）FWクリス・ウッドが選出された。

ダレン・ベズリー監督の下でW杯を戦うニュージーランド代表のメンバー26名は以下の通り。

▼GK

1 マックス・クロコム（ミルウォール）

12 アレックス・ポールセン（レヒア・グダニスク）

22 マイケル・ウッド（オークランド）

▼DF

2 ティム・ペイン（ウェリントン・フェニックス）

3 フランシス・デ・フリース（オークランド）

4 タイラー・ビンドン（ノッティンガム・フォレスト）

5 マイケル・ボクソール（ミネソタ・ユナイテッド）

13 リベラト・カカーチェ（レクサム）

15 ナンド・パイナケル（オークランド）

16 フィン・サーマン（ポートランド・ティンバーズ）

24 カラン・エリオット（オークランド）

26 トミー・スミス（ブレントリー・タウン）

▼MF

6 ジョー・ベル（バイキング）

8 マルコ・スタメニッチ（スウォンジー）

14 アレックス・ルーファー（ウェリントン・フェニックス）

23 ライアン・トーマス（ズヴォレ）

25 ラクラン・ベイリス（ニューカッスル・ジェッツ）

▼FW

7 マシュー・ガーベット（ピーターバラ・ユナイテッド）

9 クリス・ウッド（ノッティンガム・フォレスト）

10 サープリート・シン（ウェリントン・フェニックス）

11 イライジャー・ジャスト（マザーウェル）

17 コスタ・バルバルセス（ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ）

18 ベン・ウェイン（ポート・ヴェイル）

19 ベン・オールド（サンテティエンヌ）

20 カラム・マコーワット（シルケボー）

21 ジェシー・ランドール（オークランド）