Jリーグ4クラブでプレーした元韓国代表DFが現役引退「一番幸せだった時間は…」

元韓国代表DFファン・ソッコが21日、現役引退を発表した。

2012年にサンフレッチェ広島でプロデビューしたファン・ソッコは、同クラブで3シーズンにわたってプレーした後、2015年から完全移籍した鹿島アントラーズに2年間所属。その後、中国の天津泰達でプレーし、2018年には清水エスパルス入りでJリーグに復帰した。2021シーズンにはサガン鳥栖に完全移籍し、主力として3年間過ごした後、蔚山HD 、そして昨夏には水原三星に移籍していた。また、2012年にデビューした韓国代表としては通算6キャップを記録した。

広島と鹿島時代に通算3度のJ1リーグ制覇を経験したファン・ソッコは、自身のSNSを通じて韓国語と日本語で、「こんばんは。ファン・ソッコです。いつかはこの言葉を伝えなければならないと思っていましたが、いざ書こうとすると簡単ではありません。文章を書くのが得意ではないので、なおさら難しく感じています。私は今日、サッカー選手・黄錫鎬としての時間に区切りをつけようと思います」と引退を発表した。

「子供の頃から当たり前のように続けてきたサッカーなので、それが終わるという実感が、まだあまり湧いていません。良かった記憶よりも、足りなかった瞬間の方が多く思い浮かびますが、それでも最後まで諦めずに続けてこられたのは、チームメイトや先輩・後輩、そして皆さんのおかげです」

「スタジアムで自分の名前を呼んでくれた声、苦しい時ほど大きく聞こえた応援、その一つ一つが、また走り出す力になりました。サンフレッチェ広島、鹿島アントラーズ、天津津門虎足球倶楽部、清水エスパルス、サガン鳥栖、蔚山HD FC、水原三星ブルーウィングス、それぞれのチームで出会ったファンの皆さん、そして共に過ごしたすべての方々に、心から感謝しています」

「私は本当に、幸せにサッカーをすることができました。これからはピッチを離れますが、ピッチの上で感じたすべての感情は、一生忘れません。これまで、本当にありがとうございました。そして…私の人生で、一番幸せだった時間は、サッカー選手として生きてきたこれまでの時間でした」