「重要な話し合いをした」降格圏に迫るトッテナムFWが魂の訴え「もう言い訳はできない」

トッテナム（プレミアリーグ）FWドミニク・ソランケが危機感をあらわにした。

プレミアリーグ第29節で日本代表MF鎌田大地が出場したクリスタル・パレスと対戦したトッテナム。ソランケの先制点で勢いに乗ったが、前半のうちにDFミッキー・ファン・デ・フェンがペナルティーエリア内でファウルしてしまい一発退場に。これを決められて、10人と苦しい展開になったトッテナムは、そのまま2失点を追加されて1-3で敗れた。

5連敗のトッテナムは16位となり、降格圏とはわずか1ポイント差。厳しい状況のなかでソランケは「我々は今、重要な話し合いをした。今の状況は明らかに我々が望むものではないことは分かっている。だから、できるだけ早くここから抜け出す方法を見つけ出す必要がある」と『TNTスポーツ』に語った。

「困難があったことは理解しているが、もう言い訳はできない。ピッチで仕事をしなければいけないよ。もっと良くなりたいと言うのは簡単だが、それをピッチ上で見せなければいけない」

「我々は戦って、自分たちの立場を理解する必要がある。クラブはこのような状況に慣れていないことは分かっている。だから、それを理解し、簡単なことではないと理解する必要がある。そして、確実に成長するために、毎試合、毎分毎分戦わなければならない」

ソランケは2024年にボーンマスからトッテナムに加入。今季はここまで公式戦14試合5得点を記録している。