C大阪のホーム「ヨドコウ」の新名称は「ハナサカ」に！「未来に美しい花をたくさん咲かせたい」

J1セレッソ大阪のホームスタジアムの名称が変更となる。

C大阪とJリーグは6日に、C大阪のホームの「ヨドコウ桜スタジアム（長居球技場）」が、ネーミングライツの決定に伴い「YANMAR HANASAKA STADIUM」になると発表した。

略称は「ハナサカ」となり、新名称は今年4月1日から2031年6月30日までの5年3カ月間の適用となる。

C大阪はクラブ公式サイトでスタジアム名称について説明。

「スタジアム名にある『HANASAKA』という言葉は、“人の可能性を信じ、挑戦を後押しする”というヤンマーに創業以来受け継がれる精神を象徴しています。また、セレッソ大阪では、“未来に美しい花をたくさん咲かせたい”という思いを込めた育成サポートクラブ『ハナサカクラブ』を運営しています。セレッソ大阪は、ヤンマーの『HANASAKA』の精神に深く共感するとともに、両者の理念が相乗することで、選手たちが挑戦し、その姿を多くの人々がワクワクしながら後押しする場を創出し、スポーツ文化の振興や次世代を担う人材育成をともに実現してまいります」

なお、4月18日に開催される京都サンガF.C.戦（明治安田J1百年構想リーグ第11節）は、新スタジアム名称を記念したヤンマーサポーティングマッチとして開催される。