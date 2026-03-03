Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Nicolas-Jover(C)Getty Images
RON

「高級車を乗り回す理由がわかった」アーセナルコーチ、セットプレーの得点数でボーナス変化？

【欧州・海外サッカー ニュース】アーセナルのセットプレーコーチは、契約に得点数に応じたボーナスを付帯させているようだ。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

アーセナルは、セットプレーの担当コーチとの契約に得点数に応じた特別ボーナスを付帯させているようだ。『The Athletic』が伝えた。

現在プレミアリーグで首位を走るアーセナルは今シーズン、セットプレーから21ゴールを記録。ここまでのリーグ29試合での総得点数は「58」で、セットプレーの得点数はそのうちの3分の1以上を占めている。とりわけCKからはプレミアリーグの単一シーズンとして歴代最多タイの16ゴールを挙げており、チームの重要な戦術となっている。

アーセナルでは、2021年夏にニコラス・ジョバー氏がセットプレーのコーチに就任。44歳のドイツ人コーチは、現在のチームのセットプレーを主導している。

『The Athletic』のティム・スピアーズ記者は、ジョバー氏がセットプレーのゴール数に応じたボーナスを受け取っていることについて、「ジョバーが高価な葉巻を吸い、シルクハットをかぶり、ランボルギーニを乗り回している理由が完全に理解できた。アーセナルの攻撃戦略における重要性を考えればそれほど驚くべきことではないかもしれないが、10年前には想像もできなかったことだ」と、現代フットボールのセットプレーの重要性が増していることを象徴する事例であることを強調していた。

広告
0