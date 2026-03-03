異次元フィジカル怪物FWに異例の筋トレ禁止令…「彼にもう、ジムに行くなと…」

ウェストハムに所属するスペイン代表FWアダマ・トラオレに“筋トレ禁止令”が出された。『The Athletic』が伝えた。

現在30歳のアダマ・トラオレは、バルセロナユース出身で、これまでにアストン・ヴィラやミドルズブラ、ウォルヴァーハンプトン、フラムなどでプレー。今年1月にウェストハム入りした同選手は、豊富な筋肉に裏打ちされる屈強なフィジカルを活かしたドリブルを特長としているアタッカーだ。

そのアダマ・トラオレは、ウェストハムのヌーノ監督から“筋力トレーニング”を控えるように指示されている。ヌーノ監督はアダマ・トラオレについて、「（筋肉は）信じられないほどすごい。遺伝子によるものだ」と天性の才能を称えつつも、「遺伝子によるものなので、ジムに行くのは避けた方がいいと思い、彼にもジムには行かないように言った。彼にも理解してもらいたい」と語った。

「彼の体重は（筋肉で）相当、重くなっている。（ジムで）予防トレーニングはするがウェイトトレーニングはさせていない」

アダマ・トラオレはウェストハム加入後、ここまで5試合に出場してゴールやアシストはなし。シーズン終盤戦では、現在降格圏に位置している18位のウェストハム残留に貢献するパフォーマンスが期待されている。