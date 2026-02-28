Goal.com
Maguire(C)Getty Images
マン・U、不屈の男と新契約か…指揮官示唆「本当に大切な存在」

【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）がハリー・マグワイアと契約延長へ？

マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督が、イングランド代表DFハリー・マグワイアとの契約延長を示唆した。イギリス『ガーディアン』が伝えた。

現在32歳のマグワイアは、2019年にレスターからマンチェスター・U加入後、ここまで公式戦262試合に出場。フィジカルや空中戦に特長のあるオールドタイプのセンターバックで、そのキャリアの中で批判にさらされることも少なくなかったが、5勝1分けの成績を残すマイケル・キャリック監督体制でレギュラーとしてチームを支えている。

そのマグワイアとマンチェスター・Uの契約は今季限りとなっていることで去就が注目されているが、この件を問われたキャリック監督は「ハリーは素晴らしい個性の持ち主だ。これまでのキャリアも素晴らしい。これから、より多くのことが期待できる」と、契約延長を示唆した。

「彼がここに来てから、そしてイングランド代表でも経験してきた道のりと経験は、まさに彼の真の姿を示している。彼がどんな選手で何ができるかは、我々全員が知っていると思う」

「先のエヴァートン戦でも彼は素晴らしいプレーを見せた。彼の資質や人柄、プレーへの積極性…。あの年齢にして本当に素晴らしい選手で、我々にとって本当に大切な存在だ」

