FC東京となでしこ1部スフィーダ世田谷FCが統合に基本合意！将来的なWEリーグ参入を目指す

J1のFC東京(東京フットボールクラブ株式会社)と、なでしこリーグ1部に所属するスフィーダ世田谷FC(特定非営利活動法人スフィーダ)が25日に、2027年より統合することに基本合意したと発表した。

女子サッカーが持つ社会的、文化的価値は年々高まっているなか、FC東京は、日本の首都である東京都を代表するクラブとして、男子、女子を問わずサッカーの価値を広げ、クラブとしての存在意義を高めていくことを目指している。

一方のスフィーダ世田谷FCは、長年にわたり、トップチームから育成や普及まで日本の女子サッカーを支える存在となっており、その歩みをさらに発展させるために次のステージへ挑戦する道を模索していた。

そうした両クラブの意向が合致し、統合についての基本合意に至った。

FC東京が培ってきたブランド力、クラブ運営、事業ノウハウ、ネットワークと、スフィーダ世田谷FCが持つ女子サッカーの現場力、育成と普及の知見を掛け合わせることで、事業力と競争力を兼ね備えた女子サッカーチームの創出を目指す両者。「東京において、男子女子を通じて圧倒的なNo.1クラブになること」、「女子サッカーの競技力、育成、事業基盤を一体的に強化し、なでしこリーグ1部で優勝し、日本一をめざすこと」、「将来的なWEリーグ参入を見据えたクラブ作りを進めること」とビジョンとして、掲げている。

なお、スフィーダ世田谷FCは、2026シーズンは『スフィーダ世田谷FC』として戦い、2027シーズンより『FC東京スフィーダ』に改称して活動。今後のチーム運営についての詳細を両クラブで詰め、2027シーズンのなでしこリーグに引き続き参戦するために各所と連携して調整していくという。

■特定非営利活動法人スフィーダ理事長稲田能彦氏コメント

「このたび、FC東京と統合して、ともに女子サッカーの発展に尽力していくことに合意することができ、大変光栄に思っております。今後はサッカー界および東京地区において確立している『FC東京』ブランドを通じて、首都・東京から女子サッカーを強力に牽引していくことを目標に、ともに挑戦し続け、高め合う関係を築いていきたいと思っております」

■東京フットボールクラブ株式会社代表取締役社長川岸滋也氏コメント

「このたび、スフィーダ世田谷FCと一緒にプロジェクトを進めていくことに合意できたことを大変嬉しく思っております。FC東京として、女子サッカーに取り組めていないことに課題感を感じており、様々な方法を検討しておりましたが、そのようななかでスフィーダ世田谷FCとの出会いがありました。話し合いを通じ、両者の思いは同じくしていることを確認することができました。首都・東京から、『FC東京スフィーダ』が女子サッカー界をけん引する存在になれるよう、スフィーダ世田谷FCと協力して、取り組んでまいります」