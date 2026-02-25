U-NEXTがプレミアリーグのウォッチパーティーを開催！「KOHALON TOKYO」とコラボ

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXTが運営する動画配信サービス「U-NEXT」は25日、2026年3月1日（日）に行われるプレミアリーグの無料ライブ配信『フラム vs トッテナム・ホットスパー』にあわせて、人気クリエイター「KOHALON TOKYO」とのコラボレーションによるウォッチパーティーを開催すると発表した。

以下リリースより

世界最高峰のサッカーリーグであるプレミアリーグは、日本国内でも多くのファンに親しまれています。W杯イヤーでもある2026年は、より多くの方に欧州フットボールを楽しんでいただくために、U-NEXTはオンライン視聴イベント「ウォッチパーティー」を人気クリエイターさんとのコラボ形式で実施してまいります。

ウォッチパーティーは、特定アカウントの生配信に同じ試合、イベントなどを視聴するユーザーが集まり、一緒に応援をしたり意見交換したりして楽しむ視聴イベントです。今回はサッカー系YouTuberとして人気を博する「KOHALON TOKYO」さんとコラボ。2026年3月1日（日）23時試合開始の『フラム vs トッテナム・ホットスパー』のウォッチパーティーを「KOHALON TOKYO」のYouTubeおよびTikTokチャンネルで実施します。

通常、プレミアリーグは『サッカーパック』を購入することで視聴いただけますが、この試合は登録不要、無料での視聴が可能となります。ウォッチパーティーと連動する形で、お2人による同カードの前哨戦「EA Sports FC 26」予想動画や豪華景品が当たる勝敗予想プレゼントキャンペーンも実施予定です。

U-NEXTでは、プレミアリーグをはじめ、世界的なスター、名手がそろうラ・リーガ（スペイン）や、日本人選手の活躍で話題のエールディヴィジ（オランダ）といった欧州各国のフットボールを日々お届けしています。今後も世界最高峰のスポーツ競技において、より多くのファンの皆さま同士が熱狂を共有できる場を提供してまいります。

プレミアリーグウォッチパーティー with KOHALON TOKYO

【開催日】2026年3月1日（日）23:00 試合開始（配信開始：22:30）

【開催アカウント】「KOHALON TOKYO」YouTube/TikTokチャンネルでライブ配信予定

【対象試合】プレミアリーグ 第28節『フラム vs トッテナム・ホットスパー』

【試合配信URL】https://video.unext.jp/league/LEG0000001?lc=LIV0000013447

※U-NEXTサービス内での配信ですが会員登録は不要、無料で視聴いただけます。

KOHALON TOKYO

2人組のクリエイター。登録者17万人超を誇るYouTubeチャンネル『KOHALON TOKYO』では、試合の同時視聴生配信や観戦動画、ゲーム実況など多岐にわたる企画を展開。最近では「EA Sports FC 26」を題材に、プレミアリーグの人気クラブ「トッテナム・ホットスパー」を題材にした企画「小原と本骨がトッテナムを救う」シリーズが話題に。