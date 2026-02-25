なでしこジャパン参戦のAFC女子アジアカップ2026をDAZNが全試合独占ライブ配信

スポーツ・チャンネル「DAZN（ダゾーン）」は25日、3月1日（日）からオーストラリアで開幕する「AFC女子アジアカップ オーストラリア 2026」の全試合を独占ライブ配信することを発表した。

以下リリースより

・アジアの王座だけでなく「FIFA女子ワールドカップ」出場権もかけた重要な大会

本大会は、開催国ならびに前回大会の上位3カ国、予選を勝ち抜いた8カ国の計12カ国がアジア王者を争います。アジアナンバーワンを決めるだけでなく、上位6カ国に「FIFA女子ワールドカップ ブラジル 2027」への出場権が与えられるなど、重要な意味を持つ大会となります。2大会ぶり3度目の優勝を狙う日本代表・なでしこジャパンは、グループステージでグループCに入り、ベトナム、インド、チャイニーズ・タイペイと対戦します。出場メンバー26人もすでに発表されており、キャプテンを務める長谷川唯選手をはじめ、熊谷紗希選手、谷川萌々子選手、田中美南選手、植木理子選手ら、ヨーロッパやアメリカで活躍する選手が数多く名を連ねました。

・「FIFA女子ワールドカップ」優勝メンバーら豪華解説陣が集結！

日本戦の解説には、「FIFA女子ワールドカップ ドイツ 2011」の優勝メンバーが集結。鮫島彩氏や岩渕真奈氏に加え、今なお現役としてプレーを続ける安藤梢選手、岩清水梓選手が、それぞれの視点から試合を伝えます。

・AFCの主要大会が見られるのはDAZNだけ

9月に行われる「FIFA U-20女子ワールドカップ ポーランド 2026」への出場権もかかる「AFC U20女子アジアカップ タイ 2026」が4月に、また、「FIFA U-17女子ワールドカップ モロッコ 2026」への出場権がかかる「AFC U17女子アジアカップ 中国 2026」が4月下旬から5月にかけて開催されます。DAZNでは、この大会の模様もライブ配信にてお届けする予定です。日本代表が世界の舞台で戦うための権利に挑む重要な大会をお見逃しなく。

DAZNは、日本の「SOMPO WEリーグ」をはじめ、「FIFA女子チャンピオンズカップ」など、国内外のトップレベルの女子サッカーコンテンツを幅広く配信し、女子スポーツでも「スポーツで日本を元気に！」してまいります。日本最大級の女子サッカー配信プラットフォームとして、世界各地の高い競技レベルや多様なストーリーを届けるとともに、女子サッカーの魅力をより多くの方に知っていただく機会を創出していきますので、ご期待ください。

・「AFC女子アジアカップ オーストラリア 2026」解説陣コメント

▽鮫島 彩

「まず大前提として、ワールドカップの出場権を獲得することは必ずクリアしなければいけない目標ですし、そこに関しては今の代表の実力を考えれば大きな不安はないと思っています。その上で、この大会では、代表としてのチームスタイルをしっかりと確立し、優勝という結果を残すことが重要だと感じています。

これまでは個の能力の高さで局面を打開できている場面が多く見られましたが、チームとしてのスタイルやプレーの再現性という部分では、まだ突き詰めていける余地があると感じています。そこをどこまで高めていけるのか、そして内容と結果の両方を残せるのかが、この大会の大きなポイントになると思います。

見どころとしては、グループステージでは日本に対して引いて守ってくる相手が多くなることが予想される中で、今の選手たちが持つ高い個人技や一瞬のポジショニング、狭いスペースでもゴールまで持っていけるクオリティを発揮できるかという点です。そうした攻撃の形は、非常に楽しみにしています。

今回招集されている選手たちは、現時点でのベストメンバーだと思いますし、所属クラブで好調を維持している選手が多い印象です。これまで一緒にプレーしてきた選手も多いので、それぞれの良さや強みを、解説を通してしっかり伝えていきたいと思います」

▽岩渕 真奈

「ワールドカップ出場権がかかる大会というのはもちろんですし、アジアで一番強いというところを、しっかり結果で見せてもらいたいなと思います。優勝というタイトルを獲ることは、次世代の選手たちにとってもすごく大事になってくると思っています。今大会の見どころは、やっぱりタイトル奪還ですね。

注目している選手は松窪選手です。彼女らしい積極的でキレキレなプレーに注目したいですし、代表初得点を狙う中で、複数得点も期待したいです。

解説としては、チーム全員の力が必要になってくる大会だと思うので、一人一人の良いところをしっかり伝えられるように頑張りたいです」

▽安藤 梢（三菱重工浦和レッズレディース）

「ワールドカップ出場権がかかる今大会は、「勝たなきゃいけない」というプレッシャーが常にある中で、しっかり勝ち切ることの難しさがある大会だと思います。自分の経験でも、ワールドカップやオリンピックより、逆にアジアカップの方が難しく厳しい戦いが続くというイメージがあります。だからこそ、一戦一戦をきちんと勝ち切っていくチーム力を見せることが大事になってくると思います。

清家選手は長く一緒にプレーしてきましたし、今は海外でもゴールを決めて活躍しています。彼女のスピードは大きな武器になると思っています。

代表には本当にいい選手がたくさんいます。一緒にやってきた選手もいれば、対戦してきた選手もいるので、それぞれの良さをしっかり伝えていきたいです」

▽岩清水 梓（日テレ・東京ヴェルディベレーザ ）

「今大会はワールドカップ最終予選を兼ねた大会でもあるので、しっかり結果にこだわって戦ってほしいと思っています。同時に、代表活動の機会は限られており貴重な時間の中で、選手間でコミュニケーションをたくさん取り、いろいろなことにトライしてほしいです。

ヨーロッパやアメリカで活躍している選手が多い日本は、アジアの中でも一目置かれるポジションにいると思います。その立場にふさわしい戦いを見せて、ぜひアジアチャンピオンを獲ってほしいです。

注目している選手は谷川萌々子選手です。走攻守すべてが揃っていて、体格の大きな海外の選手にも引けを取らない選手だと思います。試合に出ればゴールも決めてくれますし、見ていて本当に楽しみな選手です。いちファンとしても応援しています。

解説では、選手のパーソナルな部分も織り交ぜながら、視聴者の皆さんに楽しく、そして「なるほど」と思ってもらえるような解説をお届けしたいです。久しぶりの解説なので緊張しますが楽しみです！」

■「AFC女子アジアカップ オーストラリア 2026」予選リーグ日本代表戦配信スケジュール

グループステージ

第1節 3月4日（水）

日本 vs チャイニーズ・タイペイ 14:00キックオフ

解説：岩清水梓（東京NB) 実況：西達彦

第2節 3月7日（土）

インド vs 日本 20:00キックオフ

解説：鮫島彩、岩渕真奈 実況：西達彦

第３節 3月10日（火）

日本 vs ベトナム 18:00キックオフ

解説：安藤梢（浦和） 実況：小松正英

※日本戦はノックアウトステージ進出後も全て日本語実況・解説付きで配信予定です

※配信日時はすべて日本時間となります

